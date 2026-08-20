Toyota đang áp dụng một phương pháp khá đặc biệt để kiểm tra lỗi động cơ nguy hiểm trên xe bán tải Tundra và dòng xe SUV của Lexus.

Thay vì tháo động cơ để kiểm tra từng chi tiết, kỹ thuật viên chỉ cần sử dụng một chiếc búa nhựa chuyên dụng để tạo ra rung động có kiểm soát. Theo một phát ngôn viên của Toyota chia sẻ với trang The Drive, phương pháp này tập trung đánh giá bạc chính số 1 của trục khuỷu, một chi tiết quan trọng có thể bị mài mòn bất thường do mảnh vụn còn sót lại trong quá trình sản xuất.

Sau khi thay dầu động cơ và loại bỏ những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả, kỹ thuật viên gắn một cảm biến gia tốc vào bu-lông trục khuỷu, sau đó dùng búa gõ vào puly ở vị trí quy định là điểm 3 giờ. Lực gõ phải nằm trong một khoảng nhất định để phần mềm có thể phân tích chính xác.

Nguyên lý của phương pháp này tương tự âm thoa. Những chi tiết được sản xuất với cùng hình dạng, vật liệu và khối lượng sẽ có đặc tính cộng hưởng tương đối giống nhau. Khi bạc trục khuỷu bị mài mòn, đặc tính rung của hệ thống cũng thay đổi.

Kỹ thuật viên của Toyota dùng búa nhựa gõ vào puly ở vị trí quy định là điểm 3 giờ để kiểm tra tình trạng bạc chính số 1 của trục khuỷu. Ảnh: The Drive

Toyota đã thử nghiệm trên nhiều động cơ để xây dựng dữ liệu tham chiếu, từ đó phần mềm có thể so sánh tần số cộng hưởng và đánh giá tình trạng bạc chính số 1. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra không chỉ dựa trên tiếng động hay cảm nhận của kỹ thuật viên, Toyota còn kết hợp dữ liệu rung với thông tin vận hành và tuổi thọ của xe để xác định động cơ có nguy cơ gặp sự cố trong tương lai hay không.

Toyota cho biết họ đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn mảnh vụn xâm nhập vào vỏ trục khuỷu trong các xe bán tải được sản xuất gần đây hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, mảnh vụn vẫn còn sót lại trong quá trình sản xuất có thể làm hư hỏng bạc trục khuỷu, từ đó gây ra hỏng động cơ. Đây là nguyên nhân dẫn tới các chiến dịch triệu hồi quy mô lớn liên quan đến động cơ V6 tăng áp.

Tuy nhiên, không phải mọi động cơ thuộc diện triệu hồi đều được Toyota thay mới. Hãng sử dụng quy trình kiểm tra nói trên để xác định những trường hợp thực sự cần thay động cơ.

Toyota khẳng định nếu phần mềm không thể xác nhận bạc trục khuỷu sẽ không bị mài mòn bất thường, đại lý sẽ tiến hành thay thế động cơ theo diện bảo hành. Phương pháp này chủ yếu nhằm phát hiện nguy cơ hỏng hóc trong tương lai, không phải giải pháp dành cho những động cơ đã có dấu hiệu hư hỏng.

Toyota khuyến cáo chủ xe nếu xuất hiện các triệu chứng như tiếng gõ động cơ, động cơ hoạt động không ổn định hoặc không thể khởi động, cần nhanh chóng liên hệ đại lý Toyota hoặc Lexus để được kiểm tra.

Theo The Drive

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