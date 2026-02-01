Theo thông báo của Tập đoàn Toyota Motor vào cuối tháng 1 vừa qua, tổng doanh số toàn cầu trong năm 2025 của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, bao gồm cả thương hiệu Daihatsu và Hino, đã đạt 11,32 triệu xe, tăng 4,6% so với năm 2024. Đây là mức cao kỷ lục đầu tiên của hãng trong vòng hai năm trở lại đây.

Toyota đã có lần thứ 6 liên tiếp giữ vị thế là nhà sản xuất ô tô bán nhiều xe nhất thế giới. Ảnh: Economic Times

Với kết quả này, Toyota tiếp tục giữ vững vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp, vượt xa con số 8,98 triệu xe của đối thủ Volkswagen đã bán ra trong cùng năm.

Thông tin được công bố trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc. Dự báo trong năm 2025, tổng doanh số của các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt qua các hãng Nhật Bản, vươn lên dẫn đầu về sản lượng toàn cầu.

Về chiến lược dài hạn, Toyota vẫn đang mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa. Vào 20/1 vừa qua, hãng đã chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên Toyota Urban Cruiser Ebella tại thị trường Ấn Độ, nhằm củng cố vị thế trong trung và dài hạn.

Xét theo khu vực, thương hiệu Toyota, bao gồm Lexus, đã bán được gần 10,54 triệu xe trên toàn cầu, tăng 3,7% so với năm 2024 nhờ nhu cầu mạnh tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Phi và nhiều thị trường khác. Doanh số bên ngoài Nhật Bản vượt mốc 9 triệu xe, tăng 3,6% và cũng là mức cao kỷ lục mới.

Doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota trong 10 năm trở lại đây. Ảnh: Nikkie

Bắc Mỹ tiếp tục là thị trường then chốt, chiếm khoảng 28% tổng doanh số toàn cầu với 2,93 triệu xe bán ra, tăng 7,3% so với năm 2024. Toyota cho biết các mẫu xe hybrid vẫn là động lực chính giúp hãng giữ phong độ tại khu vực này.

Riêng tại Mỹ, doanh số của Toyota vẫn tăng 8%. Lượng xe xuất khẩu từ các nhà máy tại Nhật Bản sang Mỹ tăng mạnh 14,2%, đạt 615.204 xe. Đáng chú ý, ngay cả sau khi thuế quan được áp dụng, có những tháng doanh số của Toyota vẫn tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu năm 2025, chính quyền của Tổng thống Trump đã nâng thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng từ Nhật Bản lên tổng cộng 27,5%, so với mức 2,5% trước đó. Sau thỏa thuận thương mại giữa hai bên đạt được vào tháng 7, mức thuế này được điều chỉnh giảm xuống còn 15% từ tháng 9.

Trong khi đó, doanh số tại Nhật Bản tăng 4,1% lên 1,50 triệu chiếc nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe hạng sang Crown mới.

Tại Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao, Toyota bán được 1,78 triệu xe, chỉ tăng 0,2% và gần như đi ngang so với năm trước. Hãng cho biết các mẫu hybrid và xe điện mới như bZ3X và bZ5 vẫn có nhu cầu tốt, dù phải cạnh tranh với các hãng xe điện nội địa ngày càng khốc liệt.

Một chiếc xe điện Toyota bZ4X lăn bánh trên cao tốc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Kỳ Long

Tại Ấn Độ, doanh số tăng mạnh 17,1%, đạt 351.412 xe, được thúc đẩy bởi các mẫu xe chủ lực như SUV Urban Cruiser Hyryder và việc cắt giảm thuế liên quan đến ô tô tại quốc gia này.

Ở Đông Nam Á, doanh số Toyota tại Indonesia giảm 12,2% xuống còn 260.446 xe do siết chặt tín dụng và áp thêm thuế. Ngược lại, thị trường Thái Lan ghi nhận mức tăng 4,4%, đạt 230.038 xe, nhờ sức mua tốt của sedan cỡ nhỏ Yaris Ativ và bán tải Hilux.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, xe hybrid tiếp tục là "xương sống" trong tăng trưởng của Toyota. Năm 2025, hãng bán ra khoảng 4,43 triệu xe hybrid trên toàn cầu, tăng 7% so với năm 2024 và chiếm 42% tổng doanh số.

Trong khi đó, lượng xe điện đạt 199.137 xe, tăng tới 42,4% so với năm trước, cho thấy Toyota đang tăng tốc nhưng vẫn giữ cách tiếp cận thận trọng, đúng với triết lý truyền thống của mình.

Theo Kyodo, Nikkei Asia

