Toyota Fortuner thế hệ mới hiện vẫn chưa được giới thiệu chính thức tại thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc Fortuner với thiết kế hoàn toàn mới, xuất hiện công khai như thể đã được bán ra. Điều này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Toyota đã “âm thầm” đưa Fortuner đời mới đến tay khách hàng.

Nguồn video: PRV Automobile

Sự thật được hé lộ trong video do PRV Automobiles Jalandhar đăng tải trên Instagram. Theo chia sẻ từ người dẫn chương trình, chiếc Fortuner gây sốc này thực chất không phải xe thế hệ mới, mà là một mẫu Fortuner đời cũ được “lột xác” nhờ bộ body kit nhập khẩu mô phỏng gần như y hệt phiên bản sắp ra mắt.

Ở phần đầu xe, Fortuner được thay đổi toàn diện với nắp ca-pô, lưới tản nhiệt, cản trước và chắn bùn mới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm đèn pha LED thiết kế mới, sử dụng bóng chiếu đơn kết hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ C hiện đại. Cản trước tích hợp đèn sương mù LED cùng tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc, mang đậm phong cách SUV địa hình cao cấp.

Đáng chú ý, đây không phải bộ phụ kiện độ chế “tùy hứng” mà được sao chép gần như nguyên bản từ thiết kế Fortuner thế hệ mới. Trước đó, Toyota đã ra mắt Hilux thế hệ mới trên thị trường quốc tế với diện mạo tương tự và Fortuner được cho là sẽ dùng chung ngôn ngữ thiết kế này. Chính vì vậy, các hãng phụ kiện nhanh chóng tung ra bộ chuyển đổi dành cho Hilux và Fortuner đời cũ.

Dù chỉ là bản nâng cấp ngoại hình, chiếc xe này phần nào hé lộ những thay đổi trên Fortuner thế hệ mới. Theo các hình ảnh chạy thử, phiên bản chính thức sẽ có thêm đuôi xe mới, đèn hậu LED thiết kế lại và cản sau tinh chỉnh hiện đại hơn.

Nội thất cũng được kỳ vọng “lột xác” với màn hình trung tâm 12,3 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, vô-lăng mới cùng loạt tiện nghi cao cấp như ghế chỉnh điện có thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động hai vùng.

Hình ảnh dựng Toyota Fortuner thế hệ mới. Ảnh: Cartoq

Về động cơ, Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng máy diesel 2.8L công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm công nghệ hybrid nhẹ. Thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Theo Cartoq

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