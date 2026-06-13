McLaren 765LT Spider - mẫu siêu xe mui trần cực hiếm vừa gây xôn xao với những người chơi xe khi xuất hiện trong danh sách đấu giá xe phế liệu tại Mỹ. Dù bị hư hỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở Michigan (Mỹ), chiếc xe vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm và thợ phục chế nhờ giá trị đặc biệt của phiên bản giới hạn chỉ 765 chiếc trên toàn thế giới.

Chiếc siêu xe McLaren 765LT Spider bị cháy rụi toàn bộ phần đuôi xe với nhiều bộ phận không thể khắc phục. Ảnh: Copart

Chiếc McLaren 765LT Spider này đang được rao bán thông qua nền tảng đấu giá trực tuyến Copart tại chi nhánh ở Portland, Michigan. Trước khi gặp nạn, xe sở hữu ngoại hình rất bắt mắt với màu xanh lam, nhiều chi tiết sợi carbon lộ thiên cùng điểm nhấn màu cam nổi bật, đặc biệt là bộ kẹp phanh lớn.

Theo thông tin được ghi nhận, vụ cháy xe nhiều khả năng bắt nguồn từ khoang động cơ vào tháng 7/2023. Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ phần đuôi xe, phá hủy thân vỏ, đèn hậu và lan sang cả hai bên cửa.

Nội thất cũng chịu thiệt hại nặng khi phần lưng ghế bị nóng chảy. Động cơ được xác định hư hỏng nghiêm trọng, gần như không thể cứu vãn, hộp số cũng có nguy cơ phải thay mới hoàn toàn. Tuy nhiên, hệ thống ống xả đã được độ lại dường như vẫn còn khá tốt và có thể sửa chữa được.

Dù mang giấy tờ xe phế liệu và mức độ hư hỏng rất lớn, chiếc siêu xe này vẫn đạt giá đấu thầu ở mức hàng chục ngàn USD. Chỉ có điều là khả năng phục chế để xe có thể lăn bánh trở lại là cực kỳ tốn kém. Việc tìm một động cơ mới, hộp số phù hợp cùng hàng loạt linh kiện đặc thù cho McLaren 765LT Spider có thể tiêu tốn số tiền khổng lồ, vượt xa giá trị mua vào ban đầu.

Vì vậy, kịch bản khả thi hơn với người mua là tháo xe lấy phụ tùng. Phần đầu xe gần như không bị ảnh hưởng, bao gồm cản trước bằng sợi carbon, đèn pha, nắp ca-pô đều là những chi tiết có thể bán lại với giá hàng nghìn USD. Ngoài ra, bộ mâm trước, đĩa phanh gốm carbon và kẹp phanh màu cam cỡ lớn cũng là “mỏ vàng” đối với thị trường phụ tùng siêu xe.

Dù chiếc McLaren 765LT Spider này đã không còn có thể tăng tốc dữ dội và lướt đi trên đường phố nhưng câu chuyện về một siêu xe cháy rụi vẫn được săn đón cho thấy sức hút đặc biệt của những mẫu xe giới hạn trong thế giới xe hiệu năng cao.

Theo Copart

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