Toyota vừa gây chú ý khi tung ra một phụ kiện tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại giải quyết được “căn bệnh” tồn tại lâu nay trên các thế hệ Toyota Hilux đời cũ, đó là hiện tượng xe bị chệch hướng, thiếu ổn định khi chạy tốc độ cao và gặp gió tạt ngang.

Tấm chắn gầm lắp trên Toyota Hilux đời cũ có cấu tạo đặc biệt giúp xe ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao. Ảnh: TMC

Thay vì can thiệp vào hệ thống treo hay khung gầm vốn là những giải pháp vừa tốn kém vừa phức tạp, các kỹ sư của Toyota lại chọn hướng đi hoàn toàn khác. Kết quả là một tấm chắn gầm bằng nhôm, có giá khoảng 470 USD (hơn 12 triệu đồng), nhưng được tích hợp các vây khí động học tinh vi nhằm kiểm soát luồng không khí bên dưới xe.

Dù Toyota Hilux hiện tại đã bước sang thế hệ mới nhưng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này không “bỏ rơi” các mẫu xe tiền nhiệm. Thông qua bộ phận nâng cấp và cá nhân hóa nội bộ mang tên Toyota Upgrade Factory, hãng đã phát triển phụ kiện có tên “Shibetsu Fin Undercover” dành riêng cho các đời Hilux trước đây.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một tấm ốp bảo vệ gầm thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở các vây nhỏ được dập nổi trên bề mặt nhôm. Chúng có nhiệm vụ “làm mượt” luồng khí đi qua gầm xe, từ đó giảm hiện tượng nhiễu loạn và sự chênh lệch áp suất giữa hai bên thân xe. Đây là nguyên nhân chính khiến Hilux đời cũ dễ bị ảnh hưởng bởi gió ngang trên cao tốc.

Các vây khí động học trên phụ kiện tấm ốp gầm giúp giảm mức rung động, cải thiện rõ rệt độ ổn định cho Toyota Hilux. Ảnh: TMC

Công nghệ này được phát triển tại Trung tâm Thử nghiệm Shibetsu của Toyota ở Hokkaido (Nhật Bản). Qua quá trình nghiên cứu, các kỹ sư nhận thấy khoảng sáng gầm lớn của xe bán tải tạo ra những rung động tần số thấp dưới 1Hz. Chính các rung động này làm áp suất không khí dưới gầm xe mất cân bằng.

Theo Toyota, các vây khí động học trên phụ kiện tấm ốp gầm giúp giảm mức rung này xuống chỉ còn khoảng 1/10 so với ban đầu, qua đó cải thiện rõ rệt độ ổn định khi chạy thẳng, vào cua hoặc gặp gió tạt ngang.

Đáng chú ý, phụ kiện ô tô này không ảnh hưởng đến góc tới cũng như khả năng off-road cơ bản của Hilux. Ngoài ra, việc thay dầu vẫn rất dễ dàng, yếu tố rất quan trọng với người dùng bán tải.

Quá trình thương mại hóa sản phẩm cũng không hề đơn giản. Việc dập các vây cao chỉ 5 mm từ một tấm nhôm đặc dày 3 mm từng khiến nhiều nhà cung cấp công nghiệp từ chối vì độ khó kỹ thuật. Cuối cùng, Toyota phải hợp tác với các nghệ nhân gia công kim loại tại vùng Tsubame–Sanjo (Niigata), kết hợp ép khuôn nhiều giai đoạn và hoàn thiện thủ công.

Tấm chắn gầm này tương thích với đời xe Hilux sản xuất từ tháng 8/2017-8/2022 và từ tháng 7/2023-10/2024. Giá bán tại Nhật Bản là 75.900 yên (470 USD), đã bao gồm thuế và công lắp đặt tại đại lý.

Thú vị hơn, Hilux không phải mẫu xe đầu tiên áp dụng công nghệ này. Dòng Toyota Land Cruiser Prado (LC250) cũng có phụ kiện gầm tương tự, dành cho xe sản xuất từ tháng 3/2024, với giá khoảng 200 USD (5,3 triệu đồng) cho thấy Toyota ngày càng coi trọng yếu tố khí động học, ngay cả với những mẫu xe địa hình cứng cáp.

Theo Carscoops

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