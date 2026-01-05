Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát thông tin triệu hồi đối với tổng cộng 2.203 xe nhập khẩu của Toyota, gồm 4 mẫu: Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Tất cả được sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng từ tháng 7/2023 - 9/2025.

Trong đó, mẫu sedan Toyota Camry chiếm số lượng nhiều nhất khi có tới 913 xe thuộc diện ảnh hưởng, tiếp theo là Land Cruiser Prado (526 xe), Land Cruiser (422 xe) và Toyota Alphard (342 xe). Đây là đợt triệu hồi nằm trong chương trình triệu hồi toàn cầu của hãng Toyota có số hiệu 25SD-108.

Toyota Camry cùng nhiều mẫu xe đắt tiền khác của Toyota trong diện phải triệu hồi. Ảnh: Võ Tâm

Theo Cục Đăng kiểm, các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe.

Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe bị lỗi có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Việc này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

Để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho khách hàng có xe thuộc diện bị ảnh hưởng, Toyota Việt Nam buộc phải triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục trong thời gian từ nay đến hết 26/12/2028.

Khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra, cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 1 giờ với mỗi xe.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng phát đi thông tin triệu hồi sản phẩm đối với 2.774 chiếc xe thương hiệu Lexus, cũng do Công ty Công ty ô tô Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối với lỗi tương tự. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm Lexus LM, LS, ES, NX, RX, GX và LX, có thời gian sản xuất từ tháng 8/2021 - 8/2025.