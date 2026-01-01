Năm 2025 khép lại với một cột mốc chưa từng có trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu: số lượng xe bị triệu hồi đạt mức kỷ lục, trong đó Ford nổi lên như cái tên “dẫn đầu” theo cách không mấy mong muốn. Không chỉ vượt xa các đối thủ, quy mô và tần suất triệu hồi của Ford thậm chí còn phá vỡ chính những kỷ lục mà hãng từng lập trước đó.

Ford lập 'kỷ lục buồn' về số lượng đợt triệu hồi cũng như tổng số xe bị ảnh hưởng trong năm 2025. Ảnh: Carscoops

153 đợt triệu hồi trong một năm: Tần suất khiến ngành ô tô giật mình

Theo số liệu tổng hợp đến hết ngày 19/12/2025, Ford cùng thương hiệu con của mình là Lincoln đã thực hiện tổng cộng 153 đợt triệu hồi riêng biệt, ảnh hưởng trực tiếp tới 12.926.436 xe đang lưu hành. Để dễ hình dung, con số này nhiều hơn tổng số xe bị triệu hồi của 9 hãng xe tiếp theo cộng lại, ở mức 12.902.842 xe.

Kỷ lục cũ của Ford là 89 đợt triệu hồi trong năm 2024, vượt qua cột mốc 77 đợt của General Motors lập năm 2014. Tuy nhiên, những con số đó giờ đây trở nên "không thấm vào đâu" nếu đặt cạnh dữ liệu của năm 2025.

Xét theo tần suất, trung bình cứ 2,4 ngày, Ford lại tiến hành một đợt triệu hồi, tương đương 0,42 đợt mỗi ngày trong suốt cả năm. Mỗi ngày trôi qua, có khoảng 35.414 xe Ford được bổ sung vào danh sách triệu hồi, tương đương 1.476 xe mỗi giờ, hay 24,6 xe mỗi phút - một nhịp độ gần như chưa từng xuất hiện trong lịch sử ngành ô tô.

Ở các vị trí tiếp theo, Toyota xếp thứ hai với chỉ 15 đợt triệu hồi, nhưng lại ảnh hưởng tới 3.223.256 xe. Hãng Stellantis ( không tính Maserati) đứng thứ ba với 53 đợt với 2.776.952 xe bị ảnh hưởng.

Top 5 còn có Honda (bao gồm cả Acura) với 21 đợt và 1.560.813 xe bị ảnh hưởng và Hyundai - Genesis (21 đợt, 1.078.212 xe). Nếu gộp Hyundai và thương hiệu cùng tập đoàn là KIA, hãng này có tổng cộng 34 đợt triệu hồi, ảnh hưởng hơn 2,6 triệu xe, xếp thứ tư toàn ngành ô tô thế giới.

Hãng Toyota xếp thứ hai với chỉ 15 đợt triệu hồi, nhưng lại ảnh hưởng tới hơn 3,2 triệu xe. Ảnh: Carscoops

Đáng chú ý, Ford chiếm trọn cả ba đợt hồi với quy mô lớn nhất năm 2025. Hai chiến dịch riêng biệt, mỗi chiến dịch ảnh hưởng khoảng 1,45 triệu xe, đều liên quan đến lỗi camera chiếu hậu. Một đợt khác, quy mô gần 1,08 triệu xe, được khắc phục thông qua cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Với Toyota, chiến dịch triệu hồi lớn nhất của hãng với khoảng 1,02 triệu xe bị ảnh hưởng cũng liên quan đến camera chiếu hậu.

Đằng sau những con số "khô cứng" về triệu hồi xe

Trên thực tế, các con số “khô cứng” không phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Dữ liệu triệu hồi hiện vẫn chưa hoàn chỉnh do có độ trễ trong công bố từ Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), đặc biệt là khoảng 12 ngày cuối cùng của năm (từ ngày 20-31/12). Khi dữ liệu này được cập nhật, tổng số xe bị triệu hồi có thể còn tăng thêm.

Không chỉ dựa vào con số, quan trọng hơn, giới phân tích cho rằng cần phân loại rõ biện pháp khắc phục của từng đợt triệu hồi. Không ít chiến dịch hiện nay chỉ yêu cầu cập nhật phần mềm từ xa (OTA), không buộc khách hàng đưa xe đến đại lý. Điều này khiến quy mô triệu hồi “trên giấy” có thể trông nghiêm trọng hơn so với tác động thực tế tại hệ thống sửa chữa.

Năm 2025 Ford không chỉ dẫn đầu về tổng số đợt triệu hồi, mà còn đứng đầu cả về số đợt phải sửa chữa trực tiếp tại đại lý. Trong bối cảnh hãng xe Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược xe kết nối, cập nhật từ xa cho hàng loạt dòng xe chủ lực như F-150, Mustang hay Bronco, các lỗi phần mềm và hệ thống điện tử ngày càng trở thành rủi ro lớn.

Giới quan sát kỳ vọng năm 2025 sẽ là “đỉnh điểm” cuối cùng của các kỷ lục triệu hồi, không chỉ với Ford mà với toàn ngành ô tô trong nhiều thập kỷ tới. Ảnh: Carscoops

Ford từng lý giải rằng, một phần nguyên nhân đến từ khả năng theo dõi và lưu trữ dữ liệu tốt hơn nhờ các phương pháp sản xuất hiện đại. Những lỗi nhỏ, trước đây có thể bị bỏ sót, nay được phát hiện sớm và chủ động triệu hồi.

Tuy nhiên, khi số lượng triệu hồi liên tục lập kỷ lục, không ít người đặt câu hỏi liệu vấn đề chỉ nằm ở “quản lý dữ liệu”, hay còn xuất phát từ chất lượng thiết kế, thử nghiệm và kiểm soát sản xuất. Cho dù được khắc phục bằng phần mềm hay phải đưa xe đến đại lý để sửa chữa phần cứng, mỗi đợt triệu hồi ít nhiều vẫn là một dấu trừ về độ tin cậy.

Và với tần suất và tốc độ của những đợt triệu hồi xe hiện tại, Ford đang ở một vị thế mà không nhà sản xuất ô tô lớn nào khác có thể sánh kịp. Giới quan sát kỳ vọng năm 2025 sẽ là “đỉnh điểm” cuối cùng của các kỷ lục triệu hồi, không chỉ với Ford mà với toàn ngành ô tô trong nhiều thập kỷ tới.

(Theo Carscoops)

