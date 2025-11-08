Hơn 1 triệu xe thuộc ba thương hiệu này vừa bị triệu hồi trên phạm vi toàn cầu do lỗi phần mềm liên quan đến camera lùi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành. Đây là đợt triệu hồi xe có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, ảnh hưởng đến cả những mẫu xe điện mới nhất.

Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi quy mô lớn

Hàng loạt xe Toyota, Lexus và Subaru bị triệu hồi do lỗi phần mềm trong hệ thống điều khiển có thể khiến camera chiếu hậu không hoạt động khi xe vào số lùi. Ảnh: Motortrend

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi phần mềm trong hệ thống điều khiển có thể khiến camera chiếu hậu không hoạt động khi xe vào số lùi (số R). Điều này làm giảm tầm nhìn phía sau, tăng nguy cơ va chạm khi lùi, đồng thời khiến xe không đạt tiêu chuẩn an toàn bắt buộc theo quy định của Liên bang Mỹ (FMVSS).

Về bản chất, đây là lỗi phần mềm ô tô khá nghiêm trọng, vì camera lùi Toyota là trang bị bắt buộc trên mọi mẫu xe mới bán ra từ năm 2018. Khi hệ thống không hoạt động, người lái buộc phải quan sát thủ công, gây bất tiện và tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong khu vực đông đúc hoặc không gian hẹp.

Đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến hơn 1.024.000 xe, trải dài trên gần 40 mẫu xe của Toyota và Lexus từ năm 2022-2026, bao gồm những dòng phổ biến như Toyota Camry, RAV4, Highlander, Corolla Cross, LX, RX, ES, LS, NX…

Nhiều mẫu xe bán chạy của Toyota cũng nằm trong danh sách bị triệu hồi liên quan đến camera lùi. Ảnh: Top Gear

Đáng chú ý, Subaru Solterra là mẫu xe điện phát triển chung với Toyota bZ4X cũng nằm trong danh sách. Điều này không bất ngờ, vì hai mẫu xe này dùng chung nền tảng và hệ thống phần mềm.

Theo Toyota, các đại lý sẽ tiến hành cập nhật phần mềm miễn phí để khắc phục lỗi, không cần thay thế linh kiện hay sửa chữa phần cứng. Chủ xe sẽ nhận được thông báo chính thức qua đường bưu điện bắt đầu từ giữa tháng 12/2025.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Toyota phải triệu hồi xe vì lỗi camera lùi. Trước đó, gần 400.000 xe Tundra và Sequoia cũng gặp lỗi phần mềm tương tự. Tuy nhiên, Toyota khẳng định quy trình khắc phục lần này sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn.

Vấn đề phần mềm: “cơn đau đầu” của ô tô hiện đại

Các chuyên gia đánh giá, trong kỷ nguyên xe điện thông minh, phần mềm ngày càng chiếm vai trò quan trọng. Một lỗi nhỏ trong mã lệnh cũng có thể khiến triệu hồi xe Toyota hoặc Lexus diễn ra trên quy mô hàng trăm nghìn chiếc.

Giải pháp tối ưu là các hãng nên đẩy mạnh cập nhật OTA (Over-The-Air), công nghệ này cho phép người dùng cập nhật phần mềm từ xa mà không cần mang xe đến đại lý. Tesla đã chứng minh hiệu quả của phương thức này.

Do đó, việc Toyota, Lexus và Subaru đầu tư mạnh hơn vào công nghệ cập nhật OTA sẽ giúp các hãng xe tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro lỗi phần mềm an toàn ô tô, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.

