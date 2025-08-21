Ngày 21/8, hãng xe Nhật Bản chính thức trình làng Toyota Yaris Ativ Hybrid – tên gọi khác của Toyota Vios thế hệ thứ 4 – tại Thái Lan. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đón nhận phiên bản điện khí hóa của mẫu sedan cỡ B này.

Toyota Yaris Ativ Hybrid tại thị trường Thái Lan. Ảnh: Autolife Thailand

Cụ thể, Toyota Yaris Ativ Hybrid sẽ được bán ra dưới 2 phiên bản gồm HEV Premium có giá bán 719.000 baht (582 triệu đồng) và HEV GR Sport có giá bán 769.000 baht (622 triệu đồng).

So với bản xăng ra mắt từ năm 2022, Toyota Yaris Ativ Hybrid (Vios Hybrid) gần như giữ nguyên thiết kế: lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, đèn pha LED sắc cạnh và đường gân nổi dọc thân xe. Phiên bản HEV Premium chỉ khác biệt với logo HEV ở phía sau.

Trong khi đó, HEV GR Sport mang phong cách thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt phía trước mới với logo GR, bộ bodykit GR-S (ốp cản trước/sau, ốp hông), mâm hợp kim 17 inch và các chi tiết sơn đen ở nóc xe, gương chiếu hậu, cánh gió sau. Đây cũng là lần đầu tiên dòng GR Sport góp mặt trong “gia đình” Yaris Ativ tại Thái Lan.

Các chi tiết nội thất của Toyota Yaris Ativ HEV GR Sport. Ảnh: Autolife Thailand

Khoang cabin bản HEV GR Sport được bọc da pha nỉ màu đen, điểm xuyết logo GR Sport trên tựa ghế. Trong khi đó, HEV Premium dùng chất liệu da cao cấp tương tự bản xăng cao nhất (không phải bản hybrid).

Các trang bị đáng chú ý trên Toyota Vios Hybrid gồm màn hình cảm ứng 10,1 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau đi kèm tính năng lọc bụi mịn PM2.5, đèn viền trang trí nội thất 64 màu, 6 loa Pioneer và sạc không dây.

Điểm nhấn trên mẫu xe mới này đến từ hệ thống truyền động hybrid được chia sẻ với người anh em Toyota Yaris Cross HEV. Lý do là vì cả hai mẫu xe này đều được sử dụng nền tảng khung gầm DNGA.

Động cơ hybrid trên Toyota Yaris Ativ mới. Ảnh: Autolife Thailand

Hệ thống hybrid của Toyota Vios Hybrid sẽ gồm động cơ xăng 1.5L công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp với một mô-tơ điện có công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng hộp số vô cấp e-CVT và pin lithium-ion 0,7 kWh. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3,8 lít/100km.

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Toyota Safety Sense vẫn sẽ có mặt trên biến thể hybrid này. Bên cạnh đó, xe được bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và camera 360, nâng tầm cạnh tranh với Honda City e:HEV hay Mazda2 Hybrid tại Thái Lan.

Dù Toyota Việt Nam đã mở rộng dải sản phẩm hybrid (Corolla Altis, Yaris Cross, Corolla Cross, Camry, Innova Cross…), thông tin về Vios Hybrid hay thế hệ mới của Vios vẫn “im hơi lặng tiếng”. Hiện tại, Toyota Vios đang bán ở Việt Nam là thế hệ cũ ra mắt từ 2017, gần nhất được nâng cấp nhẹ vào giữa năm 2023.

Toyota Vios tại Việt Nam vẫn là mẫu xe thế hệ cũ và được nâng cấp gần nhất vào năm 2023. Ảnh: TMV

Trong bối cảnh Honda City và Hyundai Accent đều đã có bản nâng cấp thế hệ mới, Vios đang dần lép vế về thiết kế và trang bị. Tuy nhiên, mẫu sedan cỡ B này vẫn duy trì sức hút nhờ giá bán dễ tiếp cận cùng các chương trình ưu đãi giảm giá.

Thống kê 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy Toyota Vios vẫn dẫn đầu phân khúc với 6.478 xe bán ra, vượt Honda City (4.766 xe) và Hyundai Accent (4.297 xe).

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!