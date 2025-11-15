Tại lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức tại TP.HCM mới đây, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thư nhất, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các biện pháp tăng cường thực thi luật, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành.

Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt.

Ba là, đổi mới và đa dạng hóa phương thức truyền thông theo hướng sáng tạo, gần gũi.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, doanh nghiệp xây dựng mô hình "TPHCM - Không khói thuốc".

Biển báo cấm hút thuốc được dán tại các khách sạn trung tâm TP.HCM. Ảnh: Phước Sáng

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, mặc dù thành phố đã triển khai mạnh mẽ Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng kết quả khảo sát năm 2024 cho thấy tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và vũ trường vẫn ở mức cao.

Theo BS Chương, thời gian tới Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tổ chức các lớp tập huấn, tăng cường kiểm tra, giám sát và lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình y tế cộng đồng. Điều này sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định không hút thuốc nơi công cộng của người dân.

Sau Huế, Khánh Hoà và Đà Nẵng, TP.HCM là điểm đến cuối cùng của chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng trong năm 2025.

Chiến dịch hướng tới mục tiêu cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện và an toàn của Việt Nam.

Thu Loan