Giải quy tụ gần 600 VĐV tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thuộc các nhóm tuổi từ U9 đến U17, thi đấu hơn 800 trận.

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Theo đánh giá của BTC và giới chuyên môn, chất lượng chuyên môn của giải năm nay tiếp tục được nâng cao. Các trận đấu từ vòng tứ kết đến chung kết diễn ra với tốc độ cao, nhiều màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn và thể hiện sự tiến bộ rõ nét của các VĐV trẻ về kỹ thuật, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu.

Kết thúc giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi Thiếu niên Quốc gia 2026 – Cúp Donex , BTC trao 84 bộ huy chương (21 HCV, 21 HCB và 42 HCĐ) cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Ở nội dung toàn đoàn, TP.HCM xuất sắc giành ngôi Nhất với 5 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ. Xếp thứ Hai là Hải Phòng với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Đồng Nai đứng thứ Ba với 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Ngoài ra, các đoàn Bắc Ninh (2 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ), Điện Biên (2 HCV, 1 HCĐ) và Đồng Tháp (2 HCV) cũng để lại nhiều dấu ấn với thành tích nổi bật tại giải đấu.