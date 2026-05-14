Trận đấu sớm thuộc bảng B giữa TP.HCM và Hà Nội I diễn ra hấp dẫn. Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, TP.HCM là đội tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian. Phút 26, TP.HCM được hưởng quả phạt đền sau tình huống Trần Thị Thu Xuân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Joelma dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0 cho đội bóng phía Nam. Bàn thắng giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn, tuy nhiên hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng.

TP.HCM có chiến thắng quan trọng. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, TP.HCM tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 52, sau pha phối hợp tấn công bên cánh, Huỳnh Như băng vào dứt điểm uy lực nâng tỉ số lên 2-0. Hà Nội I có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 72 khi được hưởng quả phạt đền. Hải Yến thực hiện thành công, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Những phút còn lại, Hà Nội I nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của TP.HCM. Chung cuộc, TP.HCM giành chiến thắng 2-1.

Thái Nguyên T&T thắng đậm trận ra quân. Ảnh: VFF

Trong khi đó, chủ nhà Thái Nguyên T&T có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng đậm trước Hà Nội II. Ngay phút thứ 8, Thúy Hằng mở tỉ số cho đội chủ nhà sau pha xử lý khéo léo vượt qua thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống. Phút 42, Bích Thùy nhân đôi cách biệt với cú sút đẹp mắt sau đường kiến tạo của chính Thúy Hằng. Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục áp đảo và ghi thêm 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0. Ngoại binh Rebecca Luke cũng góp công giúp đội bóng xứ Chè có ngày ra quân hoàn hảo tại giải đấu năm nay.