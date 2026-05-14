Lịch sử được viết rạng sáng 14/5, khi đội tuyển U17 Việt Nam có màn ngược dòng thắng U17 UAE ở lượt cuối bảng C U17 châu Á 2026.

Mặc dù để thủng lưới ngay ở phút đầu tiên, nhưng U17 Việt Nam thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 3-2.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử. Ảnh: AFC

Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Cristiano Roland vào tứ kết U17 châu Á 2026 với tư cách đầu bảng, đồng thời giành chiếc vé tham dự World Cup – diễn ra vào cuối năm tại Qatar.

“U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup U17, sau khi đánh bại U17 UAE trong trận đấu cuối cùng ở bảng C U17 châu Á 2026”, tờ Kompas của Indonesia dành lời khen.

“U17 Việt Nam ghi 3 bàn thắng nhờ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường. Các bàn thắng của U17 UAE thuộc về Al Mheirr và Mahrous”.

Với việc U17 Hàn Quốc và U17 Yemen hòa không bàn thắng, U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm.

Kompas liên tục nhấn mạnh vị thế của U17 Việt Nam như ngọn cờ đầu của khu vực Đông Nam Á.

“Đội quân của HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của ASEAN giành được vé tham dự giải vô địch thế giới vào cuối năm nay.

Thành tích năm nay vượt xa những gì U17 Việt Nam trải qua trong quá khứ khi tham dự U17 châu Á.

U17 Việt Nam là đại diện ASEAN thành công nhất tại giải đấu năm nay, vượt qua các đội U17 Indonesia, U17 Thái Lan và U17 Myanmar.

Trước đó, U17 Thái Lan và U17 Myanmar trở thành hai đội đầu tiên bị loại khỏi U17 châu Á 2026”.

U17 Việt Nam là ngọn cờ đầu bóng đá khu vực. Ảnh: AFC

Kompas khen ngợi, cũng như hướng đến tứ kết: “Năm nay thực sự là năm của U17 Việt Nam, giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

Ở tứ kết, U17 Việt Nam sẽ gặp đội xếp nhì bảng D là U17 Australia. Cần nhớ rằng đây chính là đối thủ mà họ đã đánh bại tại giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước. Vì vậy đội hình của Cristiano Roland đang rất tự tin”.

Tờ Kompas cho rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có thể đạt thành tích cao tại Saudi Arabia 2026.

“Tính đến nay, thành tích tốt nhất của U17 Việt Nam là vị trí thứ 4 tại giải đấu năm 2000.

Nhìn vào cơ hội của năm nay, việc U17 Việt Nam vượt qua thành tích 26 năm trước là hoàn toàn khả thi”.

