Chiều 21/5, tại họp báo kinh tế - xã hội, Công an TPHCM cho biết thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ việc người tham gia giao thông sau va chạm không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, nhiều vụ chỉ bắt nguồn từ những va chạm nhỏ nhặt nhưng do hành xử bộc phát và sử dụng bạo lực, hậu quả đã vượt khỏi tầm kiểm soát, tác động tiêu cực đến trật tự công cộng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Số liệu thống kê trong 3 tháng gần đây cho thấy mức tăng đáng báo động: Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án "Cố ý gây thương tích" (tăng 2 vụ so với 3 tháng liền kề) và 12 vụ án "Gây rối trật tự công cộng" (tăng tới 8 vụ so với cùng kỳ). Tất cả đều liên quan trực tiếp đến các vụ va chạm giao thông.

Lực lượng công an nhận định đây là thực trạng phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn - từ vi phạm hành chính trở thành hành vi vi phạm hình sự, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ rượt đuổi, ẩu đả trên phố xảy ra hồi tháng 3/2026. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, nhiều hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự, bao gồm: Tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; thậm chí phát livestream hoặc đăng clip với mục đích câu view, kích động dư luận hay cổ súy bạo lực.

Các tội danh có thể bị áp dụng gồm: "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ".

Khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không bạo lực

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên cần ưu tiên đảm bảo an toàn, trao đổi ôn hòa, hỗ trợ cấp cứu nếu có người bị nạn, đồng thời liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để xử lý theo đúng quy định.

Người dân cũng không nên tụ tập, cổ vũ hay đăng tải clip lên mạng xã hội với mục đích câu view hoặc kích động, làm phức tạp thêm tình hình.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp tục nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là quy định "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" - yếu tố được xác định có liên quan đến nhiều vụ mất kiểm soát hành vi trên đường.