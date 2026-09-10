Ngày 10/9, Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản của một cô gái ngay giữa trung tâm thành phố.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Lưu Văn Lượm (SN 1997), Võ Ngọc Châu (SN 2008), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) và Trần Nguyên Dũng (SN 2001).

Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 9/9, Công an phường Bến Thành nhận tin báo về một vụ cướp tài sản xảy ra tại khu B, Công viên 23/9, đối diện số 212 đường Lê Lai.

Theo trình báo, một cô gái bị nhóm 4 thanh niên tiếp cận. Một người trong nhóm sau đó xô đẩy khiến nạn nhân ngã xuống đường, rồi dùng chân đạp vào đầu và cướp túi xách bên trong có tài sản.

Nhóm thanh niên mặc áo đen hành hung cô gái và cướp đi chiếc túi xách. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng CSHS triển khai điều tra, truy xét. Sau hơn 1 giờ 30 phút, lực lượng công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng khi nhóm này đang có mặt tại một quán ăn trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận cùng nhau thực hiện hành vi cướp tài sản.