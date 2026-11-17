Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook ‘Thành Lê Lai’ và người quản trị kênh TikTok ‘Hảo Hán Mini’ do liên quan đến hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tấn Thành (SN 1977, ngụ phường Bến Thành) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, ngụ xã Nhà Bè), người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” (ID: @haohanminivietnam) do có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Bịa đặt thông tin để thu hút lượt xem, phục vụ kinh doanh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an TPHCM phát hiện tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” thường xuyên đăng tải các đoạn video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, quyền lợi hợp pháp của cá nhân.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Phan Tấn Thành là người trực tiếp tạo lập và quản trị trang Facebook này.

Đối tượng Phan Tấn Thành, chủ tài khoản Facebook “Thành Lê Lai”. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận đã tự quay và đăng tải các video trên. Toàn bộ nội dung đều do bị can tự tưởng tượng, bịa đặt nhằm mục đích gây sự chú ý, thu hút tương tác để phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân trên mạng.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM làm rõ vai trò của Phan Hiếu Thịnh. Theo lời khai, từ khoảng tháng 9/2026, Thịnh theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video của Thành về điện thoại rồi đăng tải lại lên kênh TikTok “Hảo Hán Mini” kèm các tiêu đề giật gân.

Ngoài việc tiếp tay lan truyền phát ngôn sai sự thật của Thành, Thịnh còn tự đăng tải nhiều video khác có lời lẽ thách thức, đe dọa và bịa đặt. Thời điểm kiểm tra, các clip trên kênh TikTok này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cá biệt có video vượt mốc 150.000 lượt xem.

Đối tượng Phan Hiếu Thịnh, chủ tài khoản Tiktok “Hảo Hán Mini”. ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng danh nghĩa “làm nội dung”, “kể chuyện” hay “nêu quan điểm cá nhân” để dựng chuyện sai sự thật nhằm trục lợi.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, hành vi tải video vi phạm của người khác rồi đăng lại không phải là vô can, bởi việc này trực tiếp mở rộng phạm vi lan truyền và làm gia tăng mức độ tổn hại cho tổ chức, cá nhân liên quan. Mọi hành vi tung tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc hoặc cổ súy bạo lực trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.