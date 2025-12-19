Ngày 19/12, Sở Công Thương TPHCM tổ chức khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2025 với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - hướng đến chuỗi cung ứng xanh”.

TPHCM khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu với các tỉnh, thành năm 2025. Ảnh: Q.H

Chương trình gồm 5 nội dung chính: kết nối cung cầu trực tuyến; hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa; kết nối xây dựng thương hiệu nông đặc sản; tuần lễ sản phẩm OCOP; kết nối theo chuyên đề của các tỉnh, thành.

Trọng tâm của sự kiện là tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết nối cung cầu năm 2025, diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21/12) tại khu vực chợ đêm TP Vũng Tàu (cũ), nay là phường Vũng Tàu, TPHCM.

Các gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh, thành bạn được trưng bày, giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Q.H

Sự kiện thu hút sự tham gia của 24/34 tỉnh, thành, với gần 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Khoảng 3.000 chủng loại hàng hóa được trưng bày, giới thiệu, gồm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc chương trình bình ổn thị trường, sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”, sản phẩm trong chương trình khuyến mại tập trung - Shopping Season, sản phẩm chế biến, xuất khẩu và các đặc sản vùng miền của TPHCM và nhiều địa phương.

Người dân, du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm đặc sản vùng miền. Ảnh: Q.H

Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp TPHCM với các tỉnh, thành; đồng thời tạo cơ hội để người dân tiếp cận, mua sắm các sản phẩm đặc trưng vùng miền có chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tuần lễ sản phẩm OCOP và kết nối cung cầu năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 260/2025/QH13 (ngày 11/12/2025), sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố phát triển bứt phá, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng và các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu khai mạc. Ảnh: Q.H

Theo ông Dinh, sự kiện năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là hoạt động kết nối, hợp tác cấp vùng đầu tiên được tổ chức với quy mô, không gian phát triển mới, sau quá trình sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính của các địa phương.

“TPHCM không chỉ hướng tới kết nối thị trường trong nước mà còn đẩy mạnh kết nối tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng bán hàng trực tuyến, thúc đẩy xuất khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trao đổi kinh nghiệm, nâng tầm thương hiệu và chất lượng sản phẩm”, ông Dinh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Hữu Hiếu mang trà Lêkima đã được công nhận là sản phẩm OCOP đến trưng bày, giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Q.H

Tham gia tuần lễ sản phẩm OCOP, anh Nguyễn Hữu Hiếu (trú xã Đất Đỏ, TPHCM) - chủ cơ sở trà Lêkima chia sẻ, đây là cơ hội rất thiết thực để sản phẩm của anh kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, đối tác và người tiêu dùng. Thông qua chương trình, sản phẩm OCOP không chỉ được quảng bá rộng rãi hơn mà còn có thêm cơ hội mở rộng thị trường, từng bước tham gia chuỗi cung ứng bền vững.