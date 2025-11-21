Tại họp báo sáng 21/11, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, với vai trò kết nối vùng mạnh mẽ, TPHCM luôn chú trọng tạo không gian để các sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu và từng bước hội nhập vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Sự kiện năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, hướng đến mục tiêu tôn vinh giá trị sản phẩm OCOP, đặc biệt là những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của vùng đô thị đặc biệt và các tỉnh, thành phố khác.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Q.H

Qua đó, tạo nền tảng kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nhà phân phối - hệ thống bán lẻ; hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện sản phẩm, chuyển đổi số, nâng cấp bao bì, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường bền vững, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM cho biết, trong những năm qua, chương trình OCOP của thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả, số lượng và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống, sản phẩm đổi mới sáng tạo đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Ban tổ chức thông tin về sự kiện quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP năm 2025 với chủ đề “OCOP TPHCM - hội nhập và phát triển”. Ảnh: Q.H

Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP phát huy giá trị kinh tế, văn hóa và thương hiệu, việc kết nối tiêu thụ, mở rộng chuỗi cung ứng, tạo cơ hội giao thương giữa các chủ thể OCOP với hệ thống phân phối, đối tác, doanh nghiệp logistics và người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên và chuyên nghiệp.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/11 tại Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM), quy tụ hơn 100 gian hàng của các phường, xã trên địa bàn và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Lần đầu tiên, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề “giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị OCOP, kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, cung cấp những phân tích chuyên sâu và giải pháp thực tiễn về nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc, quản trị thương hiệu và mở rộng thị trường.