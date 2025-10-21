Sở Xây dựng TPHCM – Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 12530/KH-SXD-BATGT về việc phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

TPHCM sẽ tập trung xử lý 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Ảnh: TK

Thành phố sẽ tập trung xử lý 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có 186 điểm nguy cơ cao. Các "điểm nóng" này tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố như: Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương...

Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm khắc phục xong các điểm ùn tắc giao thông cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc “5 Rõ”: Rõ đơn vị cá nhân chủ trì – Rõ nhiệm vụ được giao – Rõ sản phẩm/kết quả thực hiện – Rõ thời hạn hoàn thành – Rõ trách nhiệm phối hợp.

Nút giao thông cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi trên đường Phạm Văn Đồng thường xuyên ùn tắc trong thời gian qua. Ảnh: TK.

Một trong những giải pháp quan trọng được nhấn mạnh là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ đôn đốc các chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm.

Đối với nút giao An Phú: Hoàn thành nhánh cầu N2 - XL11 trước ngày 31/12/2025 và hầm chui HC1-02 - XL6 trước ngày 15/01/2026.

Vành đai 2: Khởi công đoạn 1 trước 15/11/2025, khởi công đoạn 2 trước 30/10/2025 và khởi công lại đoạn 3 vào 30/10/2025.

Vành đai 3: Thông xe đoạn phía Đông và thông xe kỹ thuật đoạn phía Tây (qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ) trước ngày 31/12/2025.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, các đơn vị cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc do công trình thi công.

Về mặt công nghệ, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị tiếp tục rà soát, đánh giá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình giao thông thông minh (AI) trong giám sát và điều khiển giao thông. Các giải pháp bao gồm: sử dụng mô hình dự báo nhu cầu giao thông, điều chỉnh pha đèn, chu kỳ đèn khu vực trung tâm, và hoàn thiện Cổng thông tin giao thông thành phố.

Nút giao An Phú đang triển khai dự án 3.400 tỷ đồng để kéo giảm ùn tắc phức tạp ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: TK

Phân luồng, xử phạt mạnh và điều tiết hàng hóa

Các giải pháp phi công trình cũng được chỉ đạo quyết liệt như điều tiết, phân luồng. Trong đó, Công an TPHCM được đề nghị tăng cường bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa ùn tắc. Khi phát hiện nguy cơ ùn tắc, phải huy động tối đa lực lượng để điều tiết, phân luồng từ xa, tránh tập trung phương tiện.

Công an thành phố sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm luật giao thông tại khu vực cảng và các hành vi gây ùn tắc như: lưu thông vào đường cấm, giờ cấm, dừng đỗ xe sai quy định. Đồng thời, xử phạt vi phạm qua hình ảnh.

Về hạ tầng hiện hữu, TPHCM sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, cải tạo kích thước hình học, và bổ sung camera kết nối đồng bộ về trung tâm điều khiển. Đặc biệt, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp để xe 2 bánh được rẽ phải liên tục tại một số giao lộ đủ điều kiện nhằm khắc phục tình trạng lưu thông trên vỉa hè.

CSGT chốt chặn phân luồng, điều tiết giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TK

Về vận tải và cảng, TPHCM rà soát mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối liên thông đa phương thức; phối hợp với doanh nghiệp cảng nghiên cứu thực hiện giải pháp điều phối sản lượng hàng hóa giữa các cảng hợp lý nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc tại khu vực cảng Cát Lái.

Với các khu vực trường học, Công an TP, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT phối hợp rà soát, đánh giá để có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học.