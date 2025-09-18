Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng tại hội thảo triển khai hướng dẫn thu năm học 2025-2026.

Theo đó, bà Hằng yêu cầu các trường công lập trên địa bàn TPHCM không được phát sinh bất kỳ khoản thu nào nằm ngoài quy định. Các khoản thu phải được công khai đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ chế độ tài chính theo quy định.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Lãnh đạo UBND phường, xã, đặc khu căn cứ trên kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và đề xuất mức thu của từng cơ sở giáo dục để xem xét các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu khác ngoài học phí.

Thống nhất khung mức thu phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, thực tiễn của từng cơ sở giáo dục trước khi tổ chức thực hiện.

UBND phường, xã, đặc khu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Có trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định.