Hiệu trưởng thông báo "4 không thu"

Đầu năm học 2025-2026, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông thông báo đến phụ huynh về "4 không":

- Không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Không thu kinh phí tài trợ.

- Không vận động chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Không vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường.

Hiệu trưởng nhà trường cảnh báo hiện nay có một số phụ huynh tự nhận là thay mặt nhà trường tổ chức vận động thu tiền, đăng tin lên các nhóm để thu tiền là sai, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác.

Tất cả các thông tin về hoạt động thu chi sẽ do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt và thông qua giáo viên chủ nhiệm để thông báo đến cha mẹ học sinh.

Hoạt động từ ngân sách cấp vẫn thoải mái

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, cho biết từ năm 2018 đến nay, nhà trường không thu quỹ phụ huynh và các khoản tài trợ. Đầu mỗi năm học, ông gửi thông báo để phụ huynh nắm rõ.

Mặc dù không thu các khoản này nhưng ông Cường nói nhà trường vẫn hoạt động rất tốt. Sau khi chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nguồn ngân sách vẫn còn dư từ 10-15% để chi cho các hoạt động giáo dục. Ngoài ngân sách, nhà trường có các nguồn thu hợp pháp khác được thành phố cho phép. Sau khi chi cho các hoạt động giáo dục, cuối năm trường vẫn có kết dư để làm nguồn thu nhập tăng thêm cho giáo viên, nhân viên.

Ông Cường khẳng định, các hoạt động giáo dục, phong trào, rèn luyện kỹ năng vẫn được tổ chức đa dạng, phong phú.

"Chúng tôi thống nhất không thu những khoản này để phụ huynh yên tâm cho con đi học, không gây áp lực cho họ, đặc biệt là vào đầu năm học. Tiền trường là một vấn đề với phụ huynh. Các giáo viên của tôi cũng yên tâm giảng dạy, chăm lo cho học sinh", ông Cường nói.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định gì về thu quỹ phụ huynh?

Quỹ phụ huynh là một trong những vấn đề nóng đầu năm học. Sở GD-ĐT TPHCM đã có quy định các khoản huy động tài trợ và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy định này còn căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, và các công văn của UBND TP, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các văn bản trên.

Theo quy định, việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ấn định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo…

Các trường học được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục...

Tuyệt đối không vận động tài trợ để chi trả: Thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; duy trì vệ sinh lớp học, trường; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định quỹ phụ huynh được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện và các nguồn tài trợ hợp pháp. Kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ quỹ các lớp theo thống nhất đầu năm và có thể bổ sung từ tài trợ hợp pháp. Không áp đặt mức đóng góp bình quân cho phụ huynh.