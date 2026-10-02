Dự báo thời tiết ngày 2/10/2026, miền Bắc có mưa vài nơi rồi hửng nắng vào trưa chiều; từ 4-5/10, không khí lạnh tăng cường gây mưa và giảm nhiệt. Từ Thanh Hóa đến Huế vẫn có nơi nắng nóng, trong khi Nam Bộ tiếp tục mưa rải rác vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc giảm nắng nóng, ngày 2/10, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua, mức cao nhất 32-34 độ.

Thời tiết miền Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ảnh: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/10, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa giông.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 5/10, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi cao có nơi 18 độ. Thời tiết về đêm và sáng có khả năng chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.