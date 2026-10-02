Từ khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh tăng cường tràn về sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng. Hà Nội có mưa giông trước khi chuyển lạnh từ gần sáng 5/10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (2/10), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 27-29 độ.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa lạnh. Ảnh: Minh Hiền

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Hà Nội mưa giông, từ gần sáng 5/10 trời chuyển lạnh

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ gần sáng 5/10, Hà Nội chuyển lạnh khi không khí lạnh tác động rõ hơn.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.