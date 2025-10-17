PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, cho biết phương án tuyển sinh năm tới của trường cơ bản giữ ổn định, do nhiều năm qua nhà trường không xét tuyển học bạ, chủ yếu xét qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên một số nội dung sẽ được điều chỉnh nhằm bảo đảm công bằng và phù hợp hơn với thực tế. Cụ thể, nhà trường dự kiến thay đổi cách thức quy đổi điểm cộng, điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo hướng giảm mức quy đổi, chỉ tính điểm thưởng ở mức hợp lý.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổng kết, đánh giá lại hệ thống quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, từ đó đề xuất cải tiến cho các mùa tuyển sinh tiếp theo.

Những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang thực hiện 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đặc biệt, năm 2025, trường không sử dụng điểm học bạ để xét tuyển chính thức, mà chỉ dùng điểm học bạ 6 học kỳ như một điều kiện sơ tuyển cho các phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT hoặc đánh giá năng lực.

Về quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trường đưa ra hai lựa chọn: Quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển khi thí sinh dùng chứng chỉ đó để miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp; Cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ nếu tổ hợp xét tuyển có Tiếng Anh hoặc trong xét điểm đánh giá năng lực.

Trường Đại học Nha Trang là trường đầu tiên và duy nhất cả nước không công bố điểm sàn mà đưa ra dự báo điểm chuẩn để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển.