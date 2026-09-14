UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, với mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng hoặc 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

So với chính sách hiện hành, dự thảo cơ bản giữ nguyên các nhóm đối tượng và mức chi, đồng thời bổ sung một số nhóm mới, điều chỉnh cách áp dụng với một số trường hợp và loại khỏi diện hưởng những nhóm không còn phù hợp.

Điểm mới đáng chú ý là đề xuất bổ sung sĩ quan, hạ sĩ quan trong chỉ tiêu biên chế Công an TPHCM, cùng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM vào diện hưởng thu nhập tăng thêm, mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Theo UBND TPHCM, đây là hai lực lượng trực tiếp, thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM trong công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Sau sáp nhập, Công an TPHCM quản lý địa bàn rộng hơn và tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ như cai nghiện, lý lịch tư pháp, sát hạch lái xe, an toàn thông tin mạng, trong khi Bộ Tư lệnh TPHCM đảm nhiệm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và duy trì sẵn sàng chiến đấu.

TPHCM dự kiến chi thu nhập tăng thêm cho công an, bộ đội địa phương. Ảnh: Nguyễn Huế

Dự thảo cũng điều chỉnh cách hưởng thu nhập tăng thêm đối với người làm việc tại một số hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nhà báo và Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Theo đó, nhóm được tuyển dụng vào chỉ tiêu biên chế của các hội này sẽ được chuyển sang hưởng thu nhập tăng thêm theo hệ số, tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, thay vì mức cố định 3 triệu đồng/tháng như trước, do tính chất công việc tương đồng với nhóm được phân công, điều động.

Với lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài các vị trí đã được hưởng như lái xe, bảo vệ, lễ tân, tạp vụ, chính sách mới mở rộng cho phép đơn vị xem xét chi thu nhập tăng thêm cho người hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ thuộc danh mục vị trí việc làm viên chức. Khoản chi này do đơn vị tự quyết định, dựa trên nhu cầu, kết quả công việc và khả năng tài chính, không sử dụng ngân sách thành phố.

UBND TPHCM cho biết chính sách thu nhập tăng thêm nhằm cải thiện đời sống, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đồng thời góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực có năng lực. Đây là chính sách bổ sung, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố, không làm thay đổi chế độ tiền lương, phụ cấp do Trung ương quy định.

Chính sách này ban đầu chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức tại các cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể TPHCM, sau đó mở rộng sang các cơ quan ngành dọc như ngoại vụ, thống kê, tòa án, viện kiểm sát, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự.