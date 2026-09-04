Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ký quyết định ban hành kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Phó Thủ tướng phân công các bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; tổng hợp, hoàn thiện đề án và xây dựng dự thảo nghị quyết; triển khai thực hiện đề án sau khi trình hội nghị.

Về việc nghiên cứu xây dựng đề án trình hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể Nghị quyết 27, Nghị quyết 28, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong đó, dự thảo nội dung đề án phải được hoàn thành trong tháng này.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 28 (năm 2018) đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành.

Liên quan chính sách tiền lương có mức lương tối thiểu (lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý. Các đề xuất, kiến nghị được gửi về Bộ Nội vụ (thường trực Ban chỉ đạo) để tổng hợp.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, gồm: tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách này từ khi có Nghị quyết số 28 đến nay, nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất.

Theo kế hoạch, từ tháng 8-10 năm nay, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề án, tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo nghị quyết, tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Nghị quyết 27/2018 của Trung ương đặt mục tiêu áp dụng chế độ tiền lương mới từ năm 2021, nhưng lộ trình phải điều chỉnh do tác động của đại dịch Covid-19. Quốc hội sau đó quyết định trả lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024, song quá trình triển khai còn vướng mắc nên chưa thể bãi bỏ hoàn toàn cơ chế lương cơ sở và hệ số.

Ngày 15/5, Chính phủ ban hành Nghị định 161, quy định mức lương cơ sở mới và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, lương cơ sở tăng từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ 1/7.