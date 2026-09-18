Phát biểu tại hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) chiều 18/9, Phó Giám đốc BHXH TPHCM Nguyễn Quốc Thanh đề xuất bổ sung tài xế công nghệ, đặc biệt tài xế xe hai bánh, vào diện tham gia BHXH bắt buộc.

Theo ông Thanh, quy định về kinh doanh vận tải đã yêu cầu đơn vị sử dụng tài xế xe bốn bánh ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm và bảo đảm quyền lợi người lao động. Trong khi đó, tài xế xe hai bánh chưa được áp dụng tương tự.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Nguyễn Quốc Thanh phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc BHXH TPHCM cũng đề nghị bổ sung nhóm cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và công nhân xây dựng làm việc theo hợp đồng ngắn hạn vào diện tham gia BHXH. Với lao động xây dựng, khi quyết toán công trình cần gắn việc thanh toán tiền lương, thuế với trách nhiệm đóng BHXH, tránh bỏ sót quyền lợi người lao động.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lượng Thị Tới thống nhất đưa tài xế công nghệ, gồm xe hai bánh, bốn bánh và các loại hình tương tự, vào diện tham gia BHXH ngay trong luật. Bà cũng đề nghị bổ sung công nhân xây dựng, ràng buộc trách nhiệm đơn vị nhận thầu trong việc ký hợp đồng và đóng BHXH.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lượng Thị Tới đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bà Tới kiến nghị liên thông dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh và BHXH để phát hiện chậm đóng, trốn đóng. Nếu chưa thể bổ sung ngay các nhóm lao động này, cần quản lý doanh nghiệp nền tảng theo hướng công khai, minh bạch thuật toán và chịu sự giám sát của cơ quan chức năng.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhất là lao động không chính thức và lao động trên nền tảng số.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì hội nghị

“Trách nhiệm của chúng ta là đưa vào luật những quy định chặt chẽ, không để doanh nghiệp, đơn vị lách luật, né tránh trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động”, bà nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị rà soát quy định về đóng một lần 6 tháng còn thiếu, chậm đóng, trốn đóng BHXH; đánh giá kỹ thẩm quyền, nhân lực khi giao cấp xã kiểm tra, xử phạt và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Lê Tấn Lưu, đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết thành phố có khoảng 400.000 tài xế công nghệ. Dù công việc linh hoạt, tài xế vẫn chịu sự quản lý của doanh nghiệp nền tảng qua phân công chuyến, kiểm soát giá cước, tỷ lệ chiết khấu và các chế tài như khóa tài khoản. Ông kiến nghị đưa quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng và tài xế vào phạm vi Bộ luật Lao động; sớm có cơ chế tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và chia sẻ trách nhiệm giữa doanh nghiệp với người lao động. Đồng thời, cần minh bạch giá cước, tỷ lệ phân chia doanh thu và điều kiện làm việc.

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