Gửi câu hỏi đến BHXH TPHCM, bà G.H. cho biết đã tham gia BHXH từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025. Ngày 19/3/2025, bà G.H. sinh con. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản, bà được cơ quan BHXH thông báo không đủ điều kiện hưởng.

Theo bà H., công ty nơi bà làm việc đã giải thể từ ngày 7/1/2025. Bà đề nghị cơ quan BHXH giải thích vì sao bản thân không được giải quyết chế độ thai sản.

Lao động nữ phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Ảnh minh họa: Hồng Minh

Trả lời vấn đề này, BHXH TPHCM dẫn khoản 2 Điều 50 Luật BHXH năm 2024 quy định lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Qua xác minh hồ sơ, BHXH TPHCM cho biết nhóm trẻ - lớp mẫu giáo nơi bà H. làm việc đã bị giải thể theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 7/1/2025 của UBND phường Dĩ An.

Theo đó, kể từ tháng 1/2025, người lao động tại đơn vị này không còn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, sau khi có quyết định giải thể, đơn vị không thực hiện thủ tục báo giảm lao động và cũng không thông báo cho cơ quan BHXH.

Sau khi rà soát, BHXH cơ sở Dĩ An đã thực hiện giảm quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của ba người lao động từ tháng 1 đến tháng 3/2025, trong đó có bà H.

Vì vậy, thời gian tham gia BHXH của bà H. chỉ được xác nhận từ tháng 8/2024 đến hết tháng 12/2024, tương ứng 5 tháng, thay vì 8 tháng như bà phản ánh.

Đối chiếu với quy định của Luật BHXH năm 2024, BHXH TPHCM xác định bà H. chỉ có 5 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thấp hơn mức tối thiểu 6 tháng theo quy định.

Theo Luật BHXH năm 2024, điều kiện về thời gian đóng BHXH là một trong những căn cứ bắt buộc để giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con.

Trường hợp đơn vị chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, thời gian tham gia BHXH của người lao động sẽ được xác định theo dữ liệu đóng BHXH thực tế và các thủ tục báo giảm theo quy định.