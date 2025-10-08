Hiện có hai giảng viên được giao thực hiện đề tài loại A trị giá 1 tỷ đồng là GS.TS Nguyễn Đức Tuấn và TS Lý Minh Huy (Trường Dược). Ngoài ra, trường còn cấp kinh phí cho 20 đề tài loại B, tổng cộng 6 tỷ đồng.

PGS Nguyễn Văn Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, cho biết trường đang tập trung phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như y học lâm sàng, y học gia đình, y học phân tử, phẫu thuật thực nghiệm, bào chế thuốc… Trong 5 năm qua (2020-2025), giảng viên của trường đã thực hiện 8.250 đề tài, trong đó có 12 đề tài cấp quốc gia, 40 cấp bộ và 21 đề tài quỹ Nafosted… Các giảng viên cũng công bố 1.932 bài báo ISI/Scopus và 1.856 bài trong nước, với 400 bài thuộc top 10% tạp chí hàng đầu thế giới.

Đại học Y Dược TPHCM

Trường cũng đặt mục tiêu xây dựng 5 nhóm nghiên cứu mạnh và 5 chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm quốc gia trong 5 năm tới. Mỗi nhóm nghiên cứu mạnh được cấp 500 triệu đồng/năm, nhóm tiệm cận mạnh 300 triệu, nhóm tiềm năng 200 triệu. Trong đó đề tài loại A nhóm nghiên cứu mạnh được cấp 1 tỷ đồng, các đề tài khác được cấp 300 triệu đồng.

Trường dự kiến chi 265 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học, tuyển 5 chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI y tế, y học chính xác, và đào tạo 50 tiến sĩ giai đoạn 2025-2030.

GS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết trong 5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đã có nhiều cải thiện và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Công bố khoa học trong lĩnh vực sức khỏe hiện đứng số 1, và xếp thứ 5 trong toàn hệ thống các trường đại học.

Tuy nhiên, ông cho rằng tiềm lực của trường vẫn còn rất lớn nhưng do nguồn lực có hạn nên không thể dàn trải, cần có định hướng ưu tiên rõ ràng, đặc biệt là tập trung để giải quyết các thách thức và gánh nặng sức khỏe của người dân Việt Nam.

“Các nghiên cứu sẽ được ưu tiên tài trợ nếu hướng đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, ứng dụng các công nghệ đột phá và hướng đến sản phẩm “Made in Vietnam”, GS Tuấn nhấn mạnh.