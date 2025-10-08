Năm 2026, Trường Đại học Công Thương TPHCM vẫn duy trì 5 phương thức xét tuyển gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm học bạ 3 năm theo tổ hợp môn; điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp học bạ theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc tuyển sinh nhà trường, việc duy trì nhiều phương thức xét tuyển là xu hướng phù hợp hiện nay, giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực thi cử khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Trường Đại học Công Thương TPHCM.

"Phương thức tuyển sinh linh hoạt giúp nhà trường thích ứng với các thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực những năm tới", ông Sơn nói.

Đặc biệt, từ năm 2026, trường sẽ miễn 100% học phí toàn khóa và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí cho thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng.

“Đây là cam kết đầu tư cho con người, tạo điều kiện để sinh viên tài năng phát triển toàn diện", ông Sơn nhấn mạnh.

Từ năm 2028, trường sẽ ngừng xét tuyển học bạ và chuyển sang phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM. Các yếu tố này sẽ được quy về một thang điểm chung với tỉ trọng khác nhau.