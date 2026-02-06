Sáng 6/2, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công – tư (PPP).

Kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: Quốc Ngọc

UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền đầu tư Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 41,4km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.261 tỷ đồng, trong đó vốn PPP (hợp đồng BT) dự kiến hơn 55.938 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.323 tỷ đồng (Đồng Nai khoảng 3.408 tỷ đồng, TPHCM khoảng 915 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026–2029.

HĐND TPHCM cũng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A – Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông. Tuyến đường dài hơn 7km, tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.

UBND TPHCM sẽ ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách để triển khai các dự án đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; đồng thời tăng cường kiểm tra, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và quản lý, sử dụng vốn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài tới sân bay Long Thành. Ảnh: N.H

Các đại biểu cũng thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, quy mô khoảng 406ha, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị của TPHCM, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu có sử dụng đất, căn cứ Luật Đất đai 2024, Luật Đấu thầu và các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện, UBND TPHCM sẽ xem xét, quyết định; nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên, trong 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập hội đồng xét duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cùng với đó, HĐND TPHCM cũng thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, đường Vành đai 3, nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây…, nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển lâu dài cho TPHCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.