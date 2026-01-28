Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra trong 45 ngày; phạm vi thanh tra tính từ thời điểm phát sinh vụ việc đến thời điểm tiến hành thanh tra.

Khu vực xử lý rác duy nhất hiện nay tại Bãi Nhát Côn Đảo. Ảnh: Quang Hưng

Dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay là TPHCM) chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2022, diện tích 1,92ha tại khu vực Bến Đầm với mục tiêu xử lý rác thải trên địa bàn, tái chế một số sản phẩm có ích nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường, tạo môi trường thuận lợi trong xử lý chất thải sinh hoạt, qua đó thu hút các dự án đầu tư khác vào địa phương.

Dự án có quy mô công suất xử lý rác dự kiến đến năm 2030 là 36 tấn/ngày; đến năm 2040 là 50 tấn/ngày và đến năm 2045 khoảng 66,23 tấn/ngày. Tổng vốn tối thiểu 78,2 tỷ đồng.

Tháng 9/2024, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1,92ha rừng đặc dụng có nguồn gốc hình thành từ rừng tự nhiên, tại các lô 380a79, 402a, 403a, khoảnh 1, tiểu khu 58, thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Côn Đảo, để đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Trong quá trình thực hiện thu hồi 1,92ha rừng để thực hiện dự án, nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã có văn bản đề xuất kiểm tra thực địa, lựa chọn lại vị trí phù hợp, đồng thời kiến nghị tạm ngưng triển khai dự án để rà soát lại theo đúng các quy định.

Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TPHCM, có diện tích gần 76km2, gồm 16 hòn đảo, trong đó Côn Sơn lớn nhất. Hiện trung bình mỗi ngày tại Bãi Nhát đặc khu Côn Đảo tiếp nhận khoảng 20 tấn rác, trong khi đó lượng rác còn tồn đọng khá lớn.