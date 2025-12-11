Nghị quyết cho phép TPHCM được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập và hoạt động của khu thương mại tự do; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền...

Một góc của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

UBND TPHCM được quyết định việc đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (depot) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3 được xác định phát triển theo mô hình TOD.

Về quy hoạch, nghị quyết xác định trên địa bàn TPHCM chỉ lập một quy hoạch tổng thể TP trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và tích hợp, lồng ghép các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung TP.

Nghị quyết bổ sung một điều về thành lập và hoạt động của khu thương mại tự do TPHCM.

HĐND TP quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do. UBND TP quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ.

Khu thương mại tự do TPHCM là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao thúc đẩy xuất khẩu, công nghiệp, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam sẽ có Tòa án chuyên biệt, thẩm phán có thể là người nước ngoài

Sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Luật có 5 chương, 44 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Luật này áp dụng đối với Tòa án chuyên biệt, thành viên Trung tâm tài chính quốc tế, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt.

Luật nêu rõ, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế là Tòa án thuộc hệ thống TAND được tổ chức, hoạt động theo quy định của luật này, có thẩm quyền xét xử, giải quyết các vụ việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tòa án chuyên biệt hoạt động theo nguyên tắc: Độc lập theo thẩm quyền xét xử; thẩm phán xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật và Tòa án; chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm; tòa án xét xử công khai, trừ trường hợp xét xử kín theo quy định của luật này.

Tòa án chuyên biệt cũng hoạt động theo nguyên tắc giải quyết vụ việc công bằng, minh bạch, vô tư, khách quan, nhanh chóng, hiệu quả; thực hiện tranh tụng trong xét xử; thủ tục tố tụng linh hoạt, đặc thù theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế...

Phiên họp Quốc hội sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Tòa án chuyên biệt được đặt tại TPHCM. Cơ cấu tổ chức của Tòa án chuyên biệt bao gồm: Tòa sơ thẩm; Tòa phúc thẩm và bộ máy giúp việc. Tòa án chuyên biệt có Chánh án, phó chánh án, Chánh tòa, phó chánh tòa, Thẩm phán, thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

Trong đó, Chánh án, phó chánh án Tòa án chuyên biệt do Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Nhiệm kỳ của Chánh án, phó chánh án là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Chánh án, phó chánh án Tòa án chuyên biệt được lựa chọn, bổ nhiệm từ Thẩm phán Tòa án chuyên biệt. Thẩm phán Tòa án chuyên biệt có thể là người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam.

Với Thẩm phán là người nước ngoài phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, điều kiện như là luật sư, chuyên gia có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật về đầu tư, kinh doanh; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thẩm phán người nước ngoài cũng phải có năng lực tiếng Anh để xét xử, giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt và không quá 75 tuổi, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thẩm phán là công dân Việt Nam phải có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật về đầu tư, kinh doanh; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thẩm phán phải có năng lực tiếng Anh để xét xử, giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt.

Thẩm phán do Chủ tịch nước bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chánh án TAND tối cao và nhiệm kỳ của Thẩm phán là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thẩm phán có thể bị cách chức nếu bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức hoặc có hành vi sai trái làm cho họ không còn phù hợp để giữ chức vụ.