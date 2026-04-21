Thực trạng trên đang diễn ra tại khu vực trung tâm của phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đáng nói, dù việc chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường diễn ra trong thời gian dài và ngay khu vực trung tâm nhưng không được xử lý triệt để.

Toàn bộ vỉa hè đường D1 bị quán cà phê chiếm dụng để kinh doanh. Ảnh: T.T

Theo phản ánh của người dân phường Phú Lợi, nhiều tháng qua, các tuyến đường tại khu dân cư Phú Hòa và các đường dân sinh xung quanh bị nhà hàng, quán cà phê chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh. Thậm chí, một số quán còn thản nhiên chiếm cả lòng đường để trông giữ xe cho khách, khiến người dân không còn lối đi.

Lòng đường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe. Ảnh: T.T

Chị P.T.T (36 tuổi, cư dân chung cư Phú Hòa) cho biết từ đầu năm đến nay, khu vực xung quanh khu dân cư luôn ồn ào như “hội chợ” do hoạt động kinh doanh của các hàng quán. Chị bức xúc cho hay, vào buổi tối, khi muốn đưa con đi dạo, chị cũng không còn lối đi trên vỉa hè vì đã bị chiếm dụng, chủ yếu là các quán cà phê.

Trong khi đó, một cán bộ hưu trí sống trên đường 30/4 (phường Phú Lợi) cho biết trước đây khu dân cư nơi ông ở rất yên tĩnh, đường đi thông thoáng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con hẻm dẫn vào nhà ông bị biến thành bãi giữ xe máy của một nhà hàng, khiến lối đi bị chia cắt, không thể qua lại. Mỗi khi về nhà, ông phải đi vòng qua tuyến đường khác.

Vỉa hè, lòng lề đường bị chiếm dụng tràn lan tại khu dân cư Phú Hòa. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận tại khu dân cư Phú Hòa, từ khoảng 18h mỗi ngày, các hàng quán bắt đầu bày bàn ghế ra vỉa hè, xếp thành nhiều dãy kéo dài từ trong quán ra sát lề đường, ngang nhiên coi đây là khu vực kinh doanh riêng để phục vụ khách. Ngoài ra, nhiều đoạn vỉa hè còn bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe. Do đó, người dân buộc phải đi xuống lòng đường khi di chuyển.

Tại một đoạn khác trên tuyến đường này, toàn bộ vỉa hè bị một quán nhậu chiếm dụng để trông giữ xe máy cho khách.

Còn tại hẻm 79 đường 30/4 - nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, ghi nhận của PV cho thấy một đoạn đường đã bị quán ăn chiếm hết lòng đường làm nơi trông giữ xe, chỉ một xe máy mới có thể "luồn lách" qua được đoạn này một cách khó khăn. Bên cạnh đó, quán ăn này còn đưa bàn ghế xuống lòng đường để khách ngồi ăn nhậu.

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường tại các khu vực kể trên đang diễn ra phức tạp, tạo nên hình ảnh "bát nháo" khiến người dân bức xúc.

Bãi giữ xe chiếm dụng hết lòng đường của một con hẻm trên đường 30/4. Ảnh: T.T

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết, trước đây việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường do lực lượng trật tự đô thị cấp phường phụ trách. Tuy nhiên, từ khi sáp nhập vào TPHCM, lực lượng này đã ngừng hoạt động, nhiệm vụ được chuyển giao cho công an phường. Các vi phạm nêu trên phát sinh trong giai đoạn chuyển giao này.

Theo ông Duy, sau khi nắm được sự việc, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường kiểm tra, xử lý vi phạm. Chủ trương của chính quyền là xử lý vi phạm triệt để, không có vùng cấm.

Trước đó, lãnh đạo TPHCM yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp.