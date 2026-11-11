Tiếp nối hành trình gần 20 năm phát triển, du lịch TPHCM chuẩn hóa bộ nhận diện với 5 sắc thái cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá và sức cạnh tranh.

Hành trình gần 20 năm xây dựng thương hiệu du lịch TPHCM

Có những thành phố được nhớ đến bởi một công trình biểu tượng hay cảnh sắc thiên nhiên, nhưng cũng có những đô thị khiến người ta khao khát quay trở lại chính bởi nhịp sống và cảm giác mà nơi ấy mang lại. Một buổi sáng bắt đầu bằng nhịp xe hối hả, góc quán cà phê nép mình bên công trình kiến trúc cũ, tiếng nói cười rộn rã ở chợ truyền thống hay khoảnh khắc bình yên bên dòng sông… tất cả cùng hợp thành một TPHCM luôn chuyển động nhưng cũng đầy những khoảng lặng đáng nhớ.

Một góc trung tâm thương hiệu du lịch TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Chính tinh thần ấy đã đặt nền móng cho hành trình xây dựng thương hiệu du lịch TPHCM từ năm 2007, trước khi khẩu hiệu tiếp thị “Vibrant Ho Chi Minh City” chính thức ra mắt vào ngày 16/8/2011. Ngay từ thời điểm đó, sự cởi mở, hào sảng và năng động đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chiến dịch quảng bá hình ảnh điểm đến.

Chia sẻ về hành trình này, đại diện Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh: “Một thương hiệu điểm đến không thể được tạo dựng chỉ bằng một chiến dịch truyền thông trong thời gian ngắn. Đó là hành trình tích lũy qua từng lần xuất hiện, từng sản phẩm du lịch và quan trọng hơn cả là những trải nghiệm thực tế của du khách. Thử thách thực sự không nằm ở việc thu hút sự chú ý tức thì, mà là làm thế nào để điểm đến được nhớ đến lâu dài.”

Khi địa giới hành chính và không gian phát triển mở rộng, sức sống ấy hiện diện tự nhiên từ góc quán ăn gia đình đỏ lửa qua nhiều thế hệ, sự tận tụy của người nghệ nhân giữ nghề, cho đến dải không gian sinh thái đa dạng trải dài từ sông Sài Gòn, rừng ngập mặn Cần Giờ đến biển đảo Vũng Tàu và Côn Đảo.

Do đó, việc ban hành Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines) lần này được xem là bước đi chiến lược, tạo bộ khung chuẩn hóa để cộng đồng doanh nghiệp, điểm đến và các đơn vị tổ chức sự kiện ứng dụng đồng bộ.

5 sắc thái bản sắc tạo nên sức hút du lịch TPHCM

Trong định hướng phát triển mới, Sở Du lịch TPHCM làm giàu câu chuyện thương hiệu bằng việc cô đọng bản sắc thành phố vào 5 giá trị đặc trưng: Xanh - Giao thoa - Kết nối - An yên - Rực rỡ. Đây là 5 "chất riêng" được dùng làm kim chỉ nam định hình các dòng sản phẩm du lịch chiến lược.

Nói về định hướng này, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết: “Năm giá trị không phải là 5 dòng sản phẩm khép kín hay năm câu chuyện tách biệt. Chúng có thể cùng hiện diện linh hoạt trong một chuyến đi hay một điểm đến, giúp gia tăng trải nghiệm đa giác quan cho du khách.”

Khu du lịch sinh thái Rừng Sác Cần Giờ điểm đến xanh của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Trải qua chiều dài phát triển, sức hút du lịch của TPHCM được cô đọng tự nhiên qua năm sắc thái đan xen tinh tế. Nhịp sống đô thị khởi đầu từ khoảng "Xanh" của du lịch sinh thái, nối dải hành lang sông Sài Gòn quyến rũ qua lá phổi xanh rừng ngập mặn Cần Giờ, Làng Tre Phú An rồi vươn dài liên kết đến vùng biển Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Đặt chân sâu hơn vào lòng thành phố, du khách chạm tới miền "Giao thoa" đầy cảm xúc — nơi bề dày lịch sử và văn hóa bản địa hòa quyện êm đềm trong hơi thở hiện đại qua từng công trình kiến trúc cổ, hệ thống bảo tàng, làng sơn mài Tương Bình Hiệp hay di tích lịch sử Côn Đảo.

Thế mạnh của một trung tâm giao thương, tri thức và hợp tác quốc tế tạo nền tảng vững chắc cho sự "Kết nối", nâng tầm các sự kiện MICE chuyên nghiệp thành chuỗi hành trình khám phá và mở ra cơ hội kinh doanh bền vững.

Ở một chiều không gian khác, thành phố mở ra khoảng "An yên" dịu nhẹ với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian nghỉ dưỡng ven sông và những trải nghiệm phục hồi thân-tâm-trí giữa thiên nhiên.

Để rồi khi đêm xuống, mảnh đất này lại bừng sáng vẻ "Rực rỡ" vốn có của một đô thị không ngủ, cuốn hút du khách bằng bản hòa tấu ẩm thực từ chợ truyền thống đến nhà hàng đương đại, cùng tinh thần sáng tạo và sự nồng hậu của con người Sài Thành.

Logo và thông điệp truyền thông chính thức của Sở Du lịch TPHCM. Ảnh: Phương Uyên

Để thương hiệu điểm đến có sức sống bền bỉ, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM lưu ý các tổ chức, cá nhân khi khai thác biểu tượng Vibrant Ho Chi Minh City – Sống động từng trải nghiệm phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật. Tỷ lệ, bố cục, màu sắc và vùng an toàn của logo cần giữ đúng nguyên bản, hiển thị rõ ràng trên mọi chất liệu in ấn lẫn nền tảng số.

Đồng thời, các hình ảnh và thông điệp đi kèm phải phù hợp thuần phong mỹ tục, ưu tiên nội dung có chiều sâu văn hóa, kinh tế và tri thức nhằm lan tỏa giá trị thực sự của thương hiệu điểm đến.