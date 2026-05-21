Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng, TPHCM củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm hai đối tượng Lâm Đào Hiếu (SN 2004) và Phạm Thế An (SN 1969) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, lực lượng công an phát hiện vụ đánh nhau trên đường phố xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 17h58 ngày 17/5, tại đường Phạm Hùng (ấp 41, xã Bình Hưng).

Lâm Đào Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Phạm Thế An tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thời điểm trên, hai người đàn ông đang tham gia giao thông thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai đã dừng xe ngay giữa đường để xô xát, đánh nhau gây náo loạn, khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định danh tính và mời hai người liên quan là Lâm Đào Hiếu và Phạm Thế An về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lâm Đào Hiếu thừa nhận mình là người điều khiển xe máy và trực tiếp tham gia vụ ẩu đả trong đoạn clip được ghi nhận.

Hai người đàn ông dừng xe, đánh nhau giữa phố. Ảnh: Cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tức thời khi va chạm trên đường, do không kiềm chế được tức giận, Hiếu đã điều khiển xe máy đuổi theo ông Phạm Thế An. Khi áp sát, Hiếu dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu ông An.

Bị tấn công, ông An cũng dừng xe. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau ngay trên đường Phạm Hùng.