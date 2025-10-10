Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai nhiều nội dung quan trọng.

Trọng tâm là việc Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hỗ trợ và hướng dẫn UBND các cấp phường, xã, đặc khu tiến tới chấm dứt tiếp nhận hồ sơ giấy và chuyển sang xử lý cấp phép xây dựng 100% qua hệ thống điện tử. Việc kết nối liên thông mạng lưới này sẽ giúp quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép diễn ra xuyên suốt và minh bạch hơn.

Sắp tới, việc cấp phép xây dựng ở TPHCM sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Ảnh: N.P

Sở Xây dựng cũng cần nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD, đặc biệt là đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở cá nhân.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ, yêu cầu Sở Xây dựng ban hành một cẩm nang hướng dẫn thống nhất về thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Cẩm nang này sẽ được phổ biến rộng rãi qua các kênh truyền thông để người dân nắm rõ và dễ dàng thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp được giao tham mưu trình UBND TPHCM ban hành quyết định về phân cấp, ủy quyền cấp GPXD tạm (có thời hạn) trước ngày 31/10. Tổ chức hội nghị quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên toàn thành phố trong tháng 12/2025 nhằm tăng cường quản lý trật tự và đô thị hóa.

Chỉ đạo này thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc ứng dụng công nghệ, giảm bớt gánh nặng hành chính và thúc đẩy sự phát triển minh bạch của ngành xây dựng.