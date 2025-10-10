Theo quy định, thời khóa biểu trên sổ đầu bài số sẽ được cập nhật mỗi thứ Hai hằng tuần, giáo viên chỉ được điều chỉnh vào cuối tuần. Trong mỗi tiết dạy, giáo viên phải ký số đúng thời gian quy định, không quá 5 phút sau khi kết thúc tiết; nếu không ký số, tiết học sẽ không được tính giờ giảng. Cuối tuần, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng thực hiện ký số, chốt sổ.

Ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh, việc áp dụng sổ đầu bài số là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, nhằm đồng bộ hóa hoạt động dạy học và quản trị nhà trường trên môi trường số theo Nghị quyết 57.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện ngành giáo dục TPHCM đã triển khai nhiều hạng mục số hóa như học bạ điện tử, quản lý tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ và học sinh. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện công nhận văn bằng, chứng chỉ điện tử, hướng tới hệ sinh thái giáo dục số toàn diện.

Việc sử dụng sổ đầu bài số được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ dữ liệu giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, giảm áp lực hồ sơ, sổ sách cho giáo viên, đồng thời tạo môi trường học tập hiện đại, minh bạch và tiện ích.

Theo ông Quốc, quy trình vận hành sổ đầu bài số được xây dựng trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố, kết nối trực tiếp với phần mềm quản lý trường học. Sổ đầu bài số còn liên thông với học bạ điện tử, giúp tự động chuyển nhận xét và đánh giá của giáo viên, làm căn cứ cho việc đánh giá học sinh cuối kỳ và cuối năm học.