Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng vướng lao lý vì liên quan đến ma túy hoặc tham gia các sản phẩm ca nhạc cổ xúy bạo lực, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn pháp luật trong giới giải trí.

Nghệ sĩ bị khởi tố vì tham gia phim ca nhạc cổ xúy bạo lực

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố hàng loạt nghệ sĩ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong phim ca nhạc hành động “Huy bến xe”, phát hành cách đây 6 năm.

Những người bị khởi tố gồm: ca sĩ Dương Chấn Huy (tên thật Trịnh Minh Tâm), danh hài Hoàng Mèo (Nguyễn Lê Hoàng), danh hài Tấn Bo (Phạm Tấn Phúc), ca sĩ Kim Ny Ngọc (Lê Thanh Ngọc), ca sĩ đường phố Thánh Lạc Trôi (Nguyễn Thanh Nhã), DJ Mai Tiger (Nguyễn Ngọc Mãi) và diễn viên tự do Vinh K5 (Lê Hoàng Quốc Vinh).

Tại cơ quan điều tra, một số nghệ sĩ như Hoàng Mèo, Tấn Bo đã bật khóc, bày tỏ sự hối hận khi vì các mối quan hệ hoặc thù lao mà nhận lời tham gia những sản phẩm có nội dung cổ xúy bạo lực, góp phần làm lệch lạc nhận thức của giới trẻ và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Ca sĩ Dương Chấn Huy, người sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy bến xe" mang tính cổ xuý bạo lực. Ảnh: CA

Hai danh hài Hoàng Mèo và Tấn Bo bị khởi tố, bắt giữ vì đóng trong "Huy bến xe". Ảnh: CA

MV này là một trong những sản phẩm giải trí có sự tham gia của “Hiệp Đen”, tức Nguyễn Tuấn Hiệp. Những năm gần đây, người này cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều chiêu trò trên mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một đại ca giang hồ chính hiệu.

Trước đó ít ngày, Công an TPHCM đã bắt giữ “Hiệp Đen” cùng nhiều đàn em. Vụ việc xuất phát từ hoạt động tự quay, dựng và đăng tải các đoạn phim ngắn về đề tài “anh em giang hồ”, qua đó xây dựng hình ảnh “Hiệp Đen” như một “đại ca”, được gọi là “A2”.

Công an TPHCM xác định, việc quay, dựng và phát hành MV “Huy bến xe” đã diễn ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, nội dung đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng “giang hồ mạng”, cổ xúy bạo lực vẫn để lại những hệ lụy kéo dài, tác động tiêu cực đến người xem, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

"Hiệp đen" xuất hiện trong phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe". Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi vụ án liên quan đến phim “Huy bến xe” được công bố, với hàng loạt nghệ sĩ bị khởi tố, bắt giữ, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng tranh luận.

Hàng loạt hội nhóm, tài khoản TikTok, Facebook đồng loạt “đào lại”, điểm tên những nghệ sĩ từng tham gia các web drama (phim ngắn chiếu mạng) về đề tài giang hồ, từng có thời làm mưa làm gió.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi về ranh giới giữa nghệ thuật và những sản phẩm “giải trí rác” trên không gian mạng, vốn dung túng, lăng xê lối sống bạo lực, phản cảm và có nguy cơ tác động tiêu cực đến người xem, phần lớn là giới trẻ.

Một ví dụ điển hình là khoảng gần 10 năm trước, một nam ca sĩ nổi tiếng từng phát hành MV ca nhạc phim hành động với những màn giải quyết ân oán tình cảm bằng bạo lực. Trong giai đoạn đó, tại một số vùng quê, nhiều thanh thiếu niên khi xảy ra mâu thuẫn đã cầm hung khí, cởi áo quấn quanh tay, tái hiện những hình ảnh trong MV nói trên.

Khi nghệ sĩ sa vào cạm bẫy ma túy

Song song với cuộc chiến dẹp loạn "giang hồ mạng", Công an TPHCM cũng đã và đang triển khai đợt cao điểm quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Trong các chuyên án quy mô lớn được triệt phá gần đây, dư luận xôn xao khi nhiều cái tên hoạt động trong lĩnh vực giải trí bị khởi tố, bắt tạm giam, khiến niềm tin yêu của người hâm mộ bị tổn thương sâu sắc.

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma tuý. Ảnh: CA

Điển hình là chuyên án do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy triệt phá cách đây không lâu, với 71 bị can bị khởi tố. Trong số này có ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Trước đó nữa, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng dính đến ma tuý như: ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), người mẫu An Tây (Andrea Aybar Carmona), nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, diễn viên hài Hữu Tín, ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật)…

Liên quan đến các vụ khởi tố, bắt tạm giam một số nghệ sĩ, người nổi tiếng thời gian qua, Công an TPHCM khẳng định danh tiếng, lượng người theo dõi hay vỏ bọc “sản phẩm giải trí” không thể trở thành lá chắn cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Những vụ án trên là lời cảnh tỉnh đối với giới giải trí: sức ảnh hưởng của người nổi tiếng phải luôn đi đôi với trách nhiệm xã hội và ý thức thượng tôn pháp luật.