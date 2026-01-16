Sáng 16/1, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ hai (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Hội nghị tập trung tổng kết chặng đường năm 2025 và chính thức “phát lệnh” triển khai Chương trình công tác năm 2026 với những mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng đầy tham vọng.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, kinh tế thành phố trong năm 2025 tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Thành phố cơ bản hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, TPHCM đã chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, tháo gỡ điểm nghẽn trong điều hành và tổ chức thực hiện. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển năm 2026, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với sự điều hành của chính quyền thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HK

Bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận mục tiêu cao hơn cho giai đoạn 2026-2030, trong đó trọng tâm là phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM đạt mức hai con số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định cần tạo ra những “cú hích” mang tính nền tảng và lâu dài. Trọng tâm là việc vận dụng hiệu quả Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi Nghị quyết 98) về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, được coi là công cụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực và thu hút dòng vốn đầu tư mới ngay từ những tháng đầu năm.

Song song với việc phát huy các cơ chế đặc thù, hội nghị thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn nội tại cần khai thông. Trên tinh thần tự phê bình và trách nhiệm, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu, sự phối hợp giữa các sở ngành có lúc còn thiếu chủ động cũng như những rào cản trong cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các vấn đề dân sinh bức thiết mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng chỉ ra như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và mục tiêu xây dựng “thành phố không ma túy” đã được đưa vào chương trình hành động trọng tâm. Việc này thể hiện tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng nhanh nhưng phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội đô thị.

Phối cảnh dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được UBND TPHCM khởi công ngày 15/1, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2030. Ảnh: UB

Quyết tâm chính trị trên cũng thể hiện qua sự chuyển động thần tốc của các công trình hạ tầng. Ngay trước thềm hội nghị, ngày 15/1, TPHCM đã đồng loạt khởi công 4 “siêu dự án” với tổng vốn đầu tư lên đến 239.000 tỷ đồng: Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Các đại dự án này không chỉ đóng vai trò là động lực tăng trưởng trực tiếp mà còn là lời giải cho bài toán kết nối vùng và không gian phát triển mới cho tương lai.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đưa ra thông điệp quyết liệt. Đó là các ngành, các địa phương phải bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, năm 2026, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách công tác xúc tiến đầu tư theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, lấy việc phục vụ tốt doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm. “Chăm lo tốt cho doanh nghiệp và người dân chính là giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất”, ông nhấn mạnh.

Nguyên tắc xuyên suốt để thực hiện các chỉ đạo trên là vận dụng linh hoạt, đúng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí và phải luôn đặt lợi ích chung lên trên hết.

Với những quyết sách mạnh mẽ và sự đồng lòng từ hệ thống chính trị đến người dân, TPHCM tự tin bước vào năm 2026 với kỳ vọng tạo nên một chương mới cho sự phát triển.

Kết quả kinh tế - xã hội TPHCM năm 2025 Tổng giá trị GRDP năm 2025 đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.755 USD, cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung cả nước. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% cơ cấu kinh tế của thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 15,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ. 59.750 doanh nghiệp được thành lập với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt trên 2 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư nước ngoài thu hút được khoảng 8,166 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỷ đồng.