1. Sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM mở rộng quy mô qua việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Với diện tích hơn 6.772km2 và dân số trên 14 triệu người, thành phố xác lập mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” để tối ưu hóa nguồn lực vùng.

2. Triệu con tim hướng về ngày hội non sông kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Ngày hội non sông A50 là một sự kiện - lễ hội quy tụ sự tham gia, hòa nhịp đông đảo nhất tại TPHCM và cả nước từ khi thống nhất. Sự kiện chính trị - văn hóa cấp quốc gia này đã quy tụ hàng triệu con tim hướng về thành phố.

Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM. Ảnh: Hoàng Hà

3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập, diễn ra từ ngày 13-15/10/2025, xác định tầm nhìn đưa thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045.

Đại hội thống nhất 30 chỉ tiêu phát triển, trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10-11%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD vào năm 2030. Ba chương trình đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho giai đoạn mới.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

4. Nhanh chóng đề xuất sửa đổi Nghị quyết Quốc hội và hoàn thiện Nghị quyết HĐND TP, tạo động lực để phát triển trong giai đoạn mới

Tâm điểm của chiến lược này chính là việc Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (thay thế Nghị quyết 98). Đây được ví như “cơ hội kim cương” và “đường băng thể chế” cho thành phố.

Nghị quyết chuyển đổi tư duy từ “xin cơ chế thí điểm” sang “trao quyền và tự chịu trách nhiệm”, cho phép áp dụng các thủ tục đầu tư đặc biệt cho Trung tâm Tài chính quốc tế, thành lập các khu thương mại tự do (FTZ), áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

5. Nhân dân TPHCM tích cực hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện nét đẹp của thành phố nghĩa tình

Năm 2025, TPHCM tiếp tục khẳng định bản sắc “Thành phố nghĩa tình” qua chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”. Với hơn 349 tỷ đồng dành cho an sinh, quà Tết và 899 căn nhà đại đoàn kết được xây mới, thành phố đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân.

6. Kinh tế TPHCM phát triển mạnh mẽ

Kinh tế thành phố bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,03%, tổng giá trị ước đạt 3 triệu tỷ đồng, đóng góp 23,5% GDP cả nước. Thu ngân sách đạt mốc ấn tượng 800.043 tỷ đồng.

Năm 2025, TPHCM bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,03%. Ảnh: Nguyễn Huế

Đặc biệt, việc Chính phủ thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM là bước đi chiến lược để thu hút dòng vốn toàn cầu.

7. Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình dự án trọng điểm và đặc biệt khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Ngoài các công trình trọng điểm được khánh thành như đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, Vành đai 3 và 3 bệnh viện cửa ngõ hiện đại với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, dấu ấn đậm nét nhất năm 2025 là việc khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với sự tham gia của dòng vốn tư nhân.

8. Du lịch TPHCM bứt phá toàn diện - nâng tầm quốc tế

Ngành du lịch trở thành dịch vụ mũi nhọn với doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 quy mô cả nước. Thành phố tiên phong mô hình “sự kiện trong sự kiện” với Tuần lễ Kinh tế - Du lịch quốc tế thu hút hàng chục ngàn lượt khách và doanh nghiệp.

9. TPHCM đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiên phong trong triển khai trường học số, bệnh viện số

TPHCM khẳng định vị thế trung tâm khởi nghiệp khi chiếm hơn 50% số lượng startup cả nước. Giá trị hệ sinh thái đạt 5,2 tỷ USD, đứng thứ 3 Đông Nam Á.

10. Hoạt động văn hóa, thể thao, truyền thông lan tỏa mạnh mẽ, sâu đậm và TPHCM được UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh”

TPHCM trở thành thành phố đầu tiên tại Đông Nam Á gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

11. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, lực lượng vũ trang thành phố lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý

Lực lượng vũ trang TPHCM vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2025. Đây cũng là một trong những đơn vị điển hình trong công tác sắp xếp tổ chức “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”.

12. Đối ngoại TPHCM năm 2025: Nâng tầm vị thế - Thúc đẩy hợp tác - Lan tỏa niềm tin

Năm 2025, công tác đối ngoại của TPHCM vươn tầm mạnh mẽ, khẳng định vị thế một “thành phố mở” đầy năng động và bản lĩnh. Thông qua việc tổ chức hơn 70 sự kiện tầm cỡ như VESAK 2025 hay Diễn đàn Kinh tế mùa thu, thành phố đã trở thành tâm điểm kết nối các dòng chảy chính trị và kinh tế toàn cầu.