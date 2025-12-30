Theo báo cáo của UBKT Thành ủy, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2025 toàn ngành đã dồn lực thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc hợp nhất 3 Đảng bộ TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Đến nay, bộ máy nhân sự đã được kiện toàn với 16 vị trí tại UBKT Thành ủy và 801 vị trí tại các UBKT cấp ủy trực thuộc, đảm bảo guồng máy vận hành thông suốt ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp.

Năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các địa phương đã tiến hành kiểm tra 809 tổ chức đảng với hơn 3.500 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 672 tổ chức đảng và hơn 3.000 đảng viên. Các con số về xử lý kỷ luật cho thấy sự nghiêm minh, không có vùng cấm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: SGGP

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 257 đảng viên. Riêng hệ thống UBKT các cấp, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 36 tổ chức đảng và 80 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 21 đảng viên, đồng thời đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 21 trường hợp khác.

Đáng chú ý, qua rà soát hơn 1.000 tổ chức đảng và xác minh tài sản 83 cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cơ quan chức năng đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời nhiều thiếu sót, khuyết điểm trước khi phát sinh thành sai phạm lớn.

Điểm sáng trong tư duy quản lý năm 2025 là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”. Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, UBKT Thành ủy đã bắt đầu số hóa tài liệu, xây dựng hệ thống thông tin để giảm thiểu cảm tính và tăng độ chính xác trong nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố năm qua vẫn còn một số hạn chế. Việc thực hiện của một số đoàn kiểm tra, giám sát còn chậm so với tiến độ đề ra.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc khảo sát địa bàn, giám sát thường xuyên chưa thực sự chủ động và hiệu quả.

Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: SGGP

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên tại đơn vị còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là sau giai đoạn sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đa số cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của cấp ủy ở xã, phường, đặc khu hiện nay còn thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường giám sát chuyên đề

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xử lý dứt điểm các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh tư duy mới về “giám sát dựa trên dữ liệu”.

Ông lưu ý khối lượng công việc khổng lồ mà ngành kiểm tra của Đảng ở TPHCM đang đối mặt liên quan đến các kết luận của Trung ương. Cụ thể, trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương, TPHCM hiện có đến 18 kết luận của UBKT Trung ương với trên 300 vấn đề phải quan tâm. Hiện nay còn tồn tại 101 vấn đề chưa giải quyết xong.

Theo Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương, đây là thách thức lớn đối với Đảng bộ thành phố. Phần việc đã giải quyết xong với hơn 200 vấn đề là một nỗ lực rất lớn, nhưng phần còn lại mới thực sự là thử thách.

“Hơn 100 vấn đề này là những vấn đề gai góc, phức tạp, giải quyết không đơn giản, nên phải nỗ lực để giải quyết đến cùng”, ông Lĩnh nhấn mạnh.

Ông yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt, Vụ 7 (Cơ quan thuộc UBKT Trung ương) phải giám sát tiến độ hàng tháng để đảm bảo lộ trình kết thúc toàn bộ các vấn đề này trong năm 2026.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu thay đổi căn bản tư duy kiểm tra, “giám sát chuyên đề” phải được ưu tiên hơn “kiểm tra dấu hiệu vi phạm”.

“Quan điểm là làm sao tăng cường giám sát chuyên đề để phát hiện sớm, cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm nhỏ không trở thành những vi phạm lớn”, ông nói.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SGGP

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Trong bối cảnh đó, công tác kiểm tra của Đảng ở TPHCM không thể vận hành theo tư duy lối mòn mà đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những bước đi đầu tiên.

Để hiện thực hóa mục tiêu “bứt phá”, ông yêu cầu phải đổi mới tư duy, chuyển trọng tâm từ việc chủ yếu kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sang giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Đây được xem là giải pháp then chốt để bảo vệ cán bộ, giảm thiểu những mất mát về nhân sự không đáng có.

Ngoài ra, ông Phong cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ được lãnh đạo TPHCM lưu tâm trong nhiệm kỳ mới là giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng sau quá trình sáp nhập các địa phương trong năm 2025. Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, theo ông, yếu tố con người được xác định là khâu đột phá.