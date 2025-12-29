Ngày 29/12, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hội - ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương - cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh và Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Hội - ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Nở. Ảnh: MĐ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Bùi Văn Nở - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo đó, ông Bùi Văn Nở thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long; được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Văn Nở năm nay 55 tuổi, quê quán tại tỉnh Vĩnh Long. Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tiến sĩ Văn hóa học, thạc sĩ Văn hóa học, cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cử nhân; chuyên viên cao cấp quản lý Nhà nước. Trước khi được điều động về Tây Ninh, ông đã có nhiều năm công tác và trưởng thành từ cơ sở tại tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết kỳ vọng với bề dày kinh nghiệm, tân Chủ nhiệm UBKT sẽ cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Ông Bùi Văn Nở bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh giữ vững khối đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao trên cương vị mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh thông tin về việc Ban Bí thư điều động ông Nguyễn Thành Vững - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.