Sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Hoàng Hà

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Tháng 5/2011, ông giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 6/2012, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ). Ba năm sau, ông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2015, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018, ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (cũ), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đến tháng 4/2021, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.