Tại buổi làm việc với UBND TPHCM về dự thảo triển khai Luật Phát triển đô thị ngày 8/9, ông Lê Như Thạch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, nhận định thành phố có nhiều công viên nhưng không gian ngầm vẫn chưa được khai thác.

Ông Thạch đề xuất thành phố cần khuyến khích đầu tư không gian ngầm để phát triển. Ngoài chức năng bãi xe nhằm giảm áp lực chỗ đậu xe ở khu trung tâm, có thể kết hợp làm trung tâm thương mại dịch vụ, thậm chí khai thác cả hệ thống khu vui chơi giải trí về đêm. Theo ông, cách làm này sẽ giúp gia tăng giá trị, thu hút khách du lịch bên ngoài.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM Lê Như Thạch góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Liên Phương

Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM cho rằng có thể khai thác không gian ngầm tại các công viên làm trung tâm thương mại, dịch vụ, trong khi phía trên vẫn giữ nguyên chức năng công viên và được nhà đầu tư quản lý chặt chẽ. Mô hình này sẽ giúp các công viên thêm sinh động, tăng sức sống cho đô thị.

Liên quan việc khai thác mô hình TOD dọc các tuyến metro, ông Thạch mong muốn thành phố ban hành nghị quyết rõ ràng để nhà đầu tư mạnh dạn tham gia, qua đó thúc đẩy giải tỏa ùn tắc giao thông, giãn dân ra vùng ven, giúp các khu thương mại dịch vụ sầm uất hơn và rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm và ngoại ô.

Ngoài ra, ông Thạch kiến nghị để giảm ùn tắc giao thông, thành phố nên quy hoạch các khu vực phát triển văn phòng cho thuê ngoài trung tâm, qua đó góp phần giãn dân và giảm áp lực giao thông nội đô.

Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM) từng được quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe ngầm. Ảnh: Phước Sáng

Phản hồi các đề xuất trên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc kết hợp bãi xe nổi và bãi xe ngầm cần phù hợp điều kiện từng khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu về thiết kế và an toàn. Theo ông, nơi có quỹ đất rộng như khu vực sân bay có thể bố trí bãi xe nổi; còn khu vực trung tâm thiếu đất nên ưu tiên bãi xe ngầm, kết hợp thương mại, dịch vụ.

Lãnh đạo UBND TP giao Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan cụ thể hóa các điều khoản trong luật Phát triển đô thị về thiết kế đô thị, trong đó cần quy định rõ việc kết nối giữa không gian ngầm đã xây dựng với những công trình sẽ đầu tư trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại mà còn phải tạo không gian, điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Trên cơ sở thẩm quyền, thành phố sẽ chủ động ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút đầu tư. Các nghị quyết của HĐND Thành phố sẽ xác định rõ cơ chế ưu đãi, vừa giải quyết những vấn đề thực tiễn của đô thị, vừa thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ. Ông Cường khẳng định tinh thần của lãnh đạo thành phố là không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá trong thời gian tới.