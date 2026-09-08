Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi văn bản lấy ý kiến Sở Xây dựng các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng về phương án quy hoạch hệ thống đường vành đai, cao tốc kết nối liên vùng.

Đáng chú ý, TPHCM nghiên cứu bổ sung hai tuyến vành đai mới là Vành đai 4,5 và Vành đai 5, tạo mạng lưới giao thông vòng ngoài với tổng chiều dài gần 700km.

Đề xuất được đưa ra trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, nhằm cụ thể hóa định hướng điều chỉnh quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo phương án nghiên cứu, Vành đai 4,5 dài gần 200km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến được định hướng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị tốc độ cao, quy mô 8 làn xe, trên cơ sở nâng cấp và kết nối các đoạn Quốc lộ 56 và Quốc lộ 56B.

Phối cảnh tuyến Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Điểm đầu dự kiến tại nút giao giữa Vành đai 5 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến đi qua các địa phương trước khi kết nối trở lại Vành đai 5 tại khu vực Gò Dầu.

Trong khi đó, Vành đai 5 TPHCM được đề xuất nhằm tăng khả năng kết nối Đông Nam Bộ với Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuyến có quy mô 6-8 làn xe cao tốc đô thị, bắt đầu từ khu vực Quốc lộ 51, đi dọc Quốc lộ 55 qua La Gi rồi mở mới về phía Tây Bắc.

TPHCM đang nghiên cứu hai phương án hướng tuyến. Phương án 1 dài khoảng 487km, đi vòng phía Bắc Vườn quốc gia Cát Tiên; phương án 2 dài khoảng 440km, cắt qua khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên. Sau đó, tuyến tiếp tục qua các đô thị vệ tinh và kết nối về khu vực biển Cần Giờ.

Ngoài hai tuyến vành đai mới, TPHCM cũng đề xuất kéo dài cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 30km về phía Bắc, vượt sông Đồng Nai để kết nối trực tiếp với Vành đai 4 và Vành đai 4,5.

Quốc lộ 51C dài khoảng 70km cũng được định hướng chuyển thành cao tốc đô thị 8 làn xe, đóng vai trò trục Bắc - Nam, giúp phương tiện kết nối giữa các khu vực mà không phải đi qua trung tâm TPHCM.

Các phương án trên được nghiên cứu nhằm bổ sung những lớp kết nối bên ngoài Vành đai 4, trong bối cảnh TPHCM và các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ khép kín Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các địa phương liên quan rà soát sự phù hợp của phương án với quy hoạch phát triển tại địa bàn, đồng thời góp ý về hướng tuyến, các điểm kết nối và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp để hoàn thiện phương án quy hoạch, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.