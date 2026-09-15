Ngày 15/9, Sở Xây dựng TPHCM vừa chính thức ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm.

Phương án này nhằm phục vụ công tác rào chắn, bảo đảm điều kiện thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (Bến Thành – Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Công trường thi công nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Tân Sơn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo thông báo, kể từ ngày 16/9, lòng đường Trường Chinh tại khu vực ga ST9 sẽ bị rào chắn một phần. Các phương tiện vẫn lưu thông qua công trường bình thường, tuy nhiên để tránh ùn tắc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân di chuyển từ nút giao An Sương về trung tâm thành phố nên chủ động chọn hai lộ trình né công trường.

Lộ trình thứ nhất rẽ từ Trường Chinh qua Chế Lan Viên, Nguyễn Hữu Dật, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý rồi nhập lại Trường Chinh.

Lộ trình thứ hai đi từ Trường Chinh rẽ Hồ Đắc Di, Huỳnh Văn Gấm, Tân Kỳ Tân Quý và trở lại Trường Chinh.

Đồng thời, ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. Đường Huỳnh Văn Gấm cũng áp dụng lệnh cấm ô tô di chuyển theo hướng từ Tân Kỳ Tân Quý về đường Hồ Đắc Di.

Đường Cách Mạng Tháng Tám bị rào chắn một phần để phục vụ thi công nhà ga Lê Thị Riêng dự án metro số 2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã có ý kiến thống nhất chủ trương phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công hai nhà ga trọng điểm khác thuộc tuyến metro số 2 là ga Tao Đàn (ST2) và ga Bảy Hiền (ST7) theo đề xuất của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Đối với ga Tao Đàn, dự án chiếm dụng mặt đường 24/24 giờ trong 1.219 ngày qua 5 giai đoạn thi công. Phạm vi chiếm dụng lớn nhất đạt rộng 24,6m, dài 314,1m; phần đường dành cho xe lưu thông còn lại thu hẹp tối thiểu từ 7,5 đến 10,8m tùy từng giai đoạn, trước khi được tháo dỡ sàn tạm và hoàn trả toàn bộ mặt cắt ngang 14m ở giai đoạn cuối.

Về phân luồng, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Nguyễn Du – Nguyễn Thị Minh Khai) sẽ lưu thông một chiều hướng về Nguyễn Thị Minh Khai. Xe đi hướng ngược lại di chuyển theo lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám ➔ Nguyễn Thị Minh Khai ➔ Huyền Trân Công Chúa ➔ Thủ Khoa Huân ➔ Lê Thánh Tôn ➔ Phạm Hồng Thái ➔ Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Cao Thắng – Huyền Trân Công Chúa) lưu thông một chiều hướng về Huyền Trân Công Chúa, xe chiều ngược lại đi Trương Định ➔ Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu) ➔ Cao Thắng ➔ Nguyễn Thị Minh Khai.

Hai tuyến Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân chuyển sang lưu thông hai chiều.

Đối với ga Bảy Hiền, công trình chiếm dụng mặt đường 24/24 giờ trong 1.257 ngày qua 5 giai đoạn thi công trên cả đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.

Phạm vi chiếm dụng lớn nhất trên đường Cách Mạng Tháng Tám đạt rộng 22,5m, dài 211,5m (duy trì lòng đường lưu thông tối thiểu từ 7,5 đến 8m); trên đường Trường Chinh rộng 29m, dài 201,9m (duy trì lòng đường lưu thông tối thiểu từ 7,5 đến 13m). Sau khi tháo dỡ sàn tạm ở giai đoạn cuối, mặt đường sẽ được hoàn trả hiện trạng ban đầu (Trường Chinh rộng 14m, Cách Mạng Tháng Tám rộng 12,4m).

Về phân luồng, tại giao lộ Bảy Hiền, xe từ đường Trường Chinh không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám mà bắt buộc rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ; xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Trục đường Trường Chinh đoạn qua công trường tổ chức lưu thông một chiều từ Xuân Hồng về Cách Mạng Tháng Tám.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực thi công các nhà ga cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo phân luồng từ xa và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.