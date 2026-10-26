Trong 6 chỉ tiêu đặt ra đến năm 2030, TPHCM nêu rõ 100% trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí công tác được xem xét, xử lý kịp thời, không chờ hết nhiệm kỳ.

Chiều 26/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể hóa 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết 29 về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết 30 về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ; Nghị quyết 31 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chương trình đồng thời gắn với chương trình hành động số 47 của Bộ Chính trị.

Thành phố xác định các nghị quyết có mối quan hệ bổ trợ, cần được triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết truyền đạt nội dung chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, gắn với nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và đấu tranh, đề cao trách nhiệm nêu gương, văn hóa Đảng và tinh thần nói đi đôi với làm.

Về phương thức lãnh đạo, thành phố tiếp tục bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng thời phân định rõ chức năng, thẩm quyền, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Đối với công tác cán bộ, việc lựa chọn, bố trí và phát triển đội ngũ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả, sản phẩm công việc cùng với phẩm chất, năng lực và uy tín là căn cứ đánh giá cán bộ, trong đó kết quả thực hiện nhiệm vụ được xác định là thước đo chủ yếu. Thành phố cũng chú trọng phát hiện, thu hút nhân tài, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời sàng lọc, thay thế những người không đáp ứng yêu cầu.

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy nghiêm túc quán triệt và triển khai nghị quyết. Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, không khoán trắng cho cơ quan tham mưu hoặc chỉ dừng ở việc ban hành văn bản.

Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa theo nguyên tắc “6 rõ”, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả. Kế hoạch thực hiện phải sát thực tiễn, tránh chung chung, hình thức.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy rà soát thực trạng tổ chức, hoạt động của Đảng bộ; làm rõ yêu cầu đổi mới tổ chức Đảng, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và việc sắp xếp, sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2027.

TPHCM đặt ra 6 chỉ tiêu trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 1. 100% vị trí lãnh đạo, quản lý được xác định rõ tiêu chuẩn chức danh, chức trách, thẩm quyền, trách nhiệm, sản phẩm chủ yếu, yêu cầu năng lực và căn cứ kiểm chứng. 2. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được giao nhiệm vụ và đánh giá định kỳ hàng quý, hàng năm trên Hệ thống đánh giá cán bộ thành phố. 3. Phấn đấu 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và hồ sơ quy hoạch cán bộ được chuẩn hóa, số hóa, cập nhật, xác thực, quản lý thống nhất và tái sử dụng theo thẩm quyền. 4. 100% trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí công tác được xem xét, xử lý kịp thời; không chờ hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm mới xem xét bố trí lại, miễn nhiệm, cho từ chức hoặc thay thế. 5. Phấn đấu nữ chiếm ít nhất 15% cấp ủy viên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; cán bộ trẻ dưới 42 tuổi chiếm ít nhất 10% cấp ủy viên; cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đạt ít nhất 10%, hướng tới 15%. 6. 100% cán bộ được bồi dưỡng năng lực số, có khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Thành phố phấn đấu 100% cán bộ ở vị trí có yêu cầu hội nhập sử dụng được ngoại ngữ.