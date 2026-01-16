Thông tin tại Hội thảo Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại TPHCM chiều 16/1, ông Phạm Minh Mẫn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố hiện có 197 dự án NƠXH, bao gồm dự án NƠXH độc lập và phần 20% quỹ đất NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại.

Tổng diện tích của các dự án trên là 730ha, quy mô hơn 230.000 căn hộ. “Nếu triển khai hết số căn hộ này, TPHCM sẽ đạt được chỉ tiêu về NƠXH đến năm 2030 Thủ tướng giao”, ông nói.

Theo ông Mẫn, Sở Xây dựng đang đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục để khởi công 18 dự án ngay trong quý I/2026.

Bên cạnh đó, trong số 197 dự án nói trên, phần lớn là diện tích NƠXH - chiếm 20% trong khu đất thương mại - đều bị triển khai chậm hơn so với nhà ở thương mại trong cùng dự án. Thậm chí, một số nhà đầu tư không triển khai làm NƠXH theo quy định.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng TPHCM đã tham mưu cho UBND các biện pháp xử lý.

Cụ thể, đối với các dự án nhà ở thương mại đã bán mà chủ đầu tư không triển khai phần NƠXH theo quy định, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ không cho chủ đầu tư đó bán nhà ở hình thành trong tương lai trong các giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo Phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM diễn ra chiều 16/1. (Ảnh: TC)

Mặt khác, nhà chức trách sẽ không gia hạn tiến độ và xem xét giao hồ sơ dự án lại cho Bộ Công an, Liên đoàn Lao động TPHCM để theo dõi thực hiện.

Đối với các dự án không thực hiện nhà ở xã hội, sẽ không cho phép chủ đầu tư trả lại bằng tiền vì đã quá hạn tiến độ; đồng thời, Sở không xem xét cho đầu tư các dự án mới.

“Đây là chế tài bắt buộc, bởi nghĩa vụ bố trí và xây dựng nhà ở xã hội trong dự án thương mại là trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Theo thống kê của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS), mục tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030 của TPHCM (theo Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030) là 199.400 căn.

Tuy nhiên, đến hết năm 2025, TPHCM mới chỉ xây dựng xong 17.902 căn hộ. Như vậy, trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần có thêm 188.498 căn hộ để đạt mục tiêu đề ra.

TS Phạm Trần Hải, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị (HIDS) cho hay, các vướng mắc về phát triển NƠXH tại TPHCM tập trung ở 3 nhóm vấn đề chính.

Thứ nhất là đất đai. Thành phố thiếu quỹ đất “sạch” quy mô lớn để phát triển các dự án NƠXH tập trung (nhất là ở khu vực TPHCM cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Trong khi đó, giá đất và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng cao, làm giảm tính khả thi của các dự án NƠXH. Việc bố trí 20% quỹ đất cho NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại trong nhiều trường hợp chưa hợp lý. Các dự án NƠXH manh mún, có quy mô nhỏ, thiếu kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Thứ hai là tài chính. Các ưu đãi tài chính chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư các dự án NƠXH. Vốn vay ưu đãi cho các dự án NƠXH khó tiếp cận và chậm giải ngân. Mức lợi nhuận bị khống chế (ở mức 10% giá thành) chưa tương xứng với rủi ro đầu tư các dự án NƠXH. Cách xác định giá bán NƠXH chưa theo kịp biến động chi phí và các yêu cầu về chất lượng công trình.

Thứ ba là thủ tục hành chính. Thủ tục để đầu tư các dự án NƠXH còn phức tạp, kéo dài, làm chậm tiến độ dự án và tăng chi phí thực hiện.

Chủ tịch Hoa Sen cam kết tham gia phát triển nhà ở xã hội Tại sự kiện, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết, doanh nghiệp của ông cũng sẽ tham gia phát triển NƠXH. Ông cho biết, sáng 16/1, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đã trực tiếp gọi điện và trao đổi với ông về ý tưởng làm các căn NƠXH. “Ông Quang cho rằng, thay vì xây căn nhà có trần cao 3m thì xây cao hẳn lên 3,6-3,7m để người mua nhà có không gian trên cao làm thêm gác lửng phục vụ sinh hoạt. Chính những chia sẻ này khiến tôi có cảm hứng làm việc. Đó là lý do ngày hôm nay tôi muốn tái xuất giang hồ sau nhiều năm ở ẩn”, ông Vũ chia sẻ. Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoRea) cho hay: Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra vào ngày 13/1, Bộ Xây dựng nói con số đăng ký làm NƠXH của các doanh nghiệp đã lên tới 1,5 triệu căn. Trong đó, Vingroup đăng ký 500.000 căn, Novaland khoảng 200.000 căn, Địa Ốc Hoàng Quân 50.000 căn, Nam Long đăng ký 50.000 căn... Theo ông Châu, hiện có 25 tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản uy tín đã được lựa chọn để giới thiệu cho các địa phương thực hiện NƠXH. Trong đó, tại TPHCM, các đơn vị được giới thiệu là Becamex, Kim Oanh, Nam Long, CC1 (Tổng công ty Xây dựng số 1).