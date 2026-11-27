Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10,2%, thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian còn lại của năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm, đồng thời tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Dù các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, một số chỉ tiêu vẫn còn khó khăn; việc tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý công việc tồn đọng, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thành phố kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cá nhân cuối năm phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10,2%

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy TPHCM đặt ra là tập trung thực hiện quyết liệt 3 mục tiêu kinh tế, gồm tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Thành phố yêu cầu rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch.

Các hồ sơ, dự án đủ điều kiện cần được xử lý để tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng ngay trong năm 2026.

Đối với thu ngân sách, Thành ủy yêu cầu tăng cường quản lý, chống thất thu, thu hồi nợ thuế theo quy định; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai, nghĩa vụ tài chính và nguồn thu còn dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời, đồng thời chú trọng tạo nguồn thu bền vững.

Về đầu tư công, thành phố xác định giải ngân vốn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các cơ quan cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư.

Những trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm phải được xử lý nghiêm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

TPHCM phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10,2% năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm

Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án.

Thành phố ưu tiên các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất là tài sản công theo mục tiêu, tiến độ đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong tháng 12, thành phố tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công những tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và dự án trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục khắc phục bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết khó khăn ở cơ sở.

Việc chuyển đổi số phải được hoàn thành trong năm 2026, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, thông suốt.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai Chỉ thị, cụ thể hóa thành kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

UBND TPHCM tập trung thực hiện 3 mục tiêu kinh tế, xử lý dự án tồn đọng, tháo gỡ điểm nghẽn và chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo thành phố trực tiếp phụ trách từng mục tiêu, dự án trọng điểm, kiểm tra tiến độ hằng tuần. Định kỳ 2 tuần, UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện, khó khăn vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp.

Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu nếu thiếu quyết liệt, chậm trễ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

Chăm lo đời sống người dân, bảo đảm an sinh dịp Tết Chỉ thị yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ văn hóa - xã hội năm 2026, tập trung vào giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở xã hội và chăm lo các đối tượng chính sách. Thành phố đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử; củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, chủ động chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các trường hợp khó khăn. Thành phố cũng phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu. Về quốc phòng, an ninh, TPHCM tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.